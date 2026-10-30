Избивали, запирали и выгоняли: суд решит судьбу братьев-близнецов, истязавших мать

30 октября 2026, 16:22

В Приморье осудят братьев-близнецов, истязавших мать

Фото: iStock/Zolnierek

Во Владивостоке перед судом предстанут братья-близнецы, которые истязали собственную мать. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.