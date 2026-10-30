Избивали, запирали и выгоняли: суд решит судьбу братьев-близнецов, истязавших мать
Во Владивостоке перед судом предстанут братья-близнецы, которые истязали собственную мать. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.
Как установило следствие, мужчины приехали к родительнице в поселок Славянка и на протяжении долгого времени систематически издевались над ней: избивали, выгоняли из дома и запирали на замок.
Однажды братья незаконно удерживали мать в квартире, лишив ее возможности выйти. Знакомые потерпевшей забеспокоились о ней и рассказали о происходящем полиции. После этого правоохранители приехали на место и освободили женщину.
В ходе разбирательства один из обвиняемых оскорбил судью, из-за чего в отношении него возбудили еще одно уголовное дело. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у мужчин расстройство личности, однако эксперты признали, что они осознавали характер и опасность своих действий.
Фигурантов осудят по статьям истязании, незаконном лишении свободы и неуважении к суду.
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