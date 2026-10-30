Российская школьница спасла малыша из горящей машины

30 октября 2026, 15:29

В Дагестане девятиклассница вытащила шестилетнего мальчика из горящей машины

Фото: iStock/trikolor

Девятиклассница спасла шестилетнего мальчика из загоревшегося автомобиля в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.