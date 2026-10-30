Российская школьница спасла малыша из горящей машины
Девятиклассница спасла шестилетнего мальчика из загоревшегося автомобиля в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, автомобиль Lada Priora загорелся внезапно, а в салоне в это время находился мальчик с задержкой психоречевого развития. Проходившая мимо 15-летняя девочка по имени Марьям заметила малыша в машине, подбежала к ней и вытащила его через окно. В результате пожара дети не пострадали.
Ранее сообщалось, что в Перми мужчина прыгнул в ледяную реку и спас тонущего школьника. Вечером 27 октября 11-летний мальчик и два его друга отправились на набережную, чтобы порыбачить. Они бродили по бетонным плитам вдоль воды, когда один из ребят поскользнулся на льду и упал в реку Каму.
Один из очевидцев быстро разделся и прыгнул в реку. Он подплыл к мальчику, схватил его за ногу и вытащил на бетонные плиты. Мужчина удерживал ребенка, пока ему не принесли веревку, чтобы вытащить их обоих на берег.
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