Избивавший и таскавший за волосы падчерицу отчим арестован на два месяца

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Издевавшийся над падчерицей в Гатчине 23-летний Махамаджон отправлен под арест на два месяца по решению суда. Об этом информирует телеграм-канал Mash на Мойке.
Областной Следственный комитет квалифицировал действия мужчины как «покушение на убийство малолетнего лица». Теперь как минимум до марта подозреваемый будет находиться в СИЗО.
Отмечается, что в РФ Махамаджон находился нелегально. Срок разрешения на пребывание в России закончилось у мужчины ещё в мае.
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Алина Юрчак