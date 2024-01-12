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Избивавший и таскавший за волосы падчерицу отчим арестован на два месяца

В Гатчине на два месяца арестовали отчима за истязания шестилетней падчерицы
12 января 2024, 17:50
Фото: istock / Diy13

Фото: istock / Diy13

Издевавшийся над падчерицей в Гатчине 23-летний Махамаджон отправлен под арест на два месяца по решению суда. Об этом информирует телеграм-канал Mash на Мойке.

Областной Следственный комитет квалифицировал действия мужчины как «покушение на убийство малолетнего лица». Теперь как минимум до марта подозреваемый будет находиться в СИЗО.

Отмечается, что в РФ Махамаджон находился нелегально. Срок разрешения на пребывание в России закончилось у мужчины ещё в мае.


Напомним, пьяный мужчина истязал шестилетнюю девочку в Гатчине в доме на Филиппова. Девочка кричала и звала на помощи, спасти ее удалось благодаря соседям. У девочки обнаружили ушибы и ссадины. В момент издевательств матери ребенка дома не было.

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Мать выдумала рак у маленькой дочери и побрила её налысо, чтобы получить деньги
12 января 2024, 19:01

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

Американка выдумала рак и другие заболевания у 7-летней дочери, чтобы получить пожертвования.
Daily Mail пишет, что в 2017 году 41-летняя Памела Рид из Огайо в первый раз соврала, что у ее дочери, Адди Рэй, острый миелоидный лейкоз.

Женщина подделывала документы о болезни и создала страницу в соцсети, где рассказывала о борьбе с несуществующим заболеванием.

По словам Рид. Рэй страдает от частых судорог, а в будущем ей нужно имплантировать порт-систему, чтобы получать лекарства без введения игл. Также женщина придумала, что у девочки апластическая анемия. И добавила, что Рэй не видит правым глазом.

Мать побрила дочь налысо, в больницах заставляла девочку проходить обследования и сдавать анализы крови. Ребёнок пропустил более 280 часов занятий в школе.

Рид в это время собирала пожертвования и тратила на свои нужды. Обман раскрыли в январе. Школьная медсестра обнаружила, что девочка видит правым глазом.

Потом стало известно, что Рэй никогда не болела. Рид была арестована и помещена в окружную тюрьму. Она выпущена под залог в размере 50 тысяч долларов (4,4 млн рублей).

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#дети
#болезни
#новости
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В Москве горит склад с нераспроданными новогодними елками
12 января 2024, 18:48

Фото: iStock/Matt277

В столице возле Москвы-Сити разгорелся крупный пожар на складе с нераспроданными искусственными елками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, склад с нераспроданными ёлками горит в Шмитовском проезде. По некоторым данным, в здании при пожаре обрушилась кровля. В настоящее время пожарные уже ликвидировали открытое горение.

Ранее стало известно, что при пожаре в московской квартире погибли трое взрослых и ребёнок. Возгорание произошло в квартире на улице Академика Комарова в столичном районе Марфино. В результате трагедии погибли трое взрослых и один ребёнок. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне в Москве также вспыхнул пожар в здании площадью тысяча квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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#дома
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В Челябинской области на горнолыжном курорте мальчик получил тяжелую травму
12 января 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Milan Krasula

6-летний ребенок получил тяжелую травму, упав с горнолыжного подъёмника.
РИА Новости пишет, что ребёнка госпитализировали в реанимацию после посещения горнолыжного курорта в Миасском городском округе Челябинской области. Сообщается, что ЧП случилось на курорте «Солнечная долина»: ребенок упал на спуске с подъемника, а его шарф закрутился в барабан.

Ребенка госпитализировали в реанимационном отделении медучреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
Прокуратура организовала проверку по факту травмирования.

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При пожаре в Москве погибли трое взрослых и ребёнок
При пожаре в квартире в столичном Марфино погибли трое взрослых и ребёнок
12 января 2024, 18:21

Фото: iStock/Distortion Media

При пожаре в московской квартире погибли трое взрослых и ребёнок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Возгорание произошло в квартире на улице Академика Комарова в столичном районе Марфино.

В результате трагедии погибли трое взрослых и один ребёнок.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти трёхлетнего ребёнка при пожаре в садовом доме в Челябинской области. Происшествие случилось 8 января. Предварительно сообщалось, что возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки.

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#москва
#пожар
#погибшие
#возгорание
#происшествия
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Мобилизованный солдат ВСУ расстрелял замкомроты в Николаевской области
«Никвести»: солдат ВСУ под Николаевом расстрелял замкомроты и покончил с собой
12 января 2024, 18:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Николаевской области украинский военный расстрелял замкомандира роты, после чего сразу покончил с собой. Об этом сообщило местное издание «Никвести».
«В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты», — говорится в публикации.

Уточняется, что инцидент произошел 7 января. При этом другое украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник пишет, что между 45-летним главным сержантом стрелковой роты стрелкового батальона и 32-летним заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению произошел конфликт. Тогда сержант ВСУ сделал несколько выстрелов в заместителя командира роты из автомата АК-74. После чего покончил жизнь самоубийством.

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#подмосковье
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#инцидент
#всу
#солдат
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На нижегородском НПЗ «Лукойла» временно остановили работу одной из установок
12 января 2024, 18:09

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«Лукойл» приостановил работу одной из установок на своём нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области из-за инцидента.
Как сообщили в компании, работа ООО «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» работает не в полную мощность в связи со случившимся инцидентом, который привёл к отключению одной из установок.

Представители «Лукойла» подчеркнули, что в настоящее время компания прилагает все возможные усилия для восстановления штатной работы предприятия и удовлетворения потребностей внутреннего рынка совместно с другими его участниками за счёт всех имеющихся ресурсов.

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МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*

*признан Минюстом РФ иноагентом
#завод
#нефть
#предприятие
#инцидент
#работа
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МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*
12 января 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* объявили в розыск. Данные следуют из розыскной базы МВД России.
Отмечается, что причиной для объявления в розыск стало уголовное дело, возбуждённое в отношении Волобуева*. При этом не уточняется, по какой именно статье расследуется дело.

Игоря Волобуева* внести в реестр иноагентов 13 октября 2023 года. Он высказывался против проведения Россией специальной военной операции на Украине, выражал поддержку киевским властям, а затем примкнул к одному из подразделений ВСУ.

Также бывший вице-президент Газпромбанка участвовал в создании материалов иноагентов и выступал на площадках иностранных структур. Волобуев* проживает за пределами России.

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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
#розыск
#мвд
#газпром
#банк
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В Турции в убийстве россиянки обвиняют гида
12 января 2024, 17:51

Фото: istockphoto/Motortion

Гида Николоса подозревают в похищении и убийстве Надежды Ярыгиной в Турции.
Mash пишет, что в данный момент с гидом беседуют полицейские. Волонтёры говорят, что мужчина принимал активное участие в поисках туристки, регулярно настаивая на их прекращении.

Есть несколько причин, по которым в убийстве подозревают именно Николоса.

Тело Надежды нашли рядом с местом, где вчера обнаружили её телефон — в 300 метрах от дома Николоса. До этого обе этих точки обходили не раз, но ничего не нашли. Возможно, гаджет и тело женщины подкинули.

Зимой в посёлке живут не много людей, дома законсервированы. Николос живёт там постоянно и идеально знает район горы Чалыш. Когда к нему пришла поисковая группа, мужчина убедительно уводил всех дальше и призывал не ходить по домам. При этом постоянно накидывал версии, где может находиться девушка.

По словам местных, мужчина женат на россиянке, но недавно у пары случился конфликт, и они разъехались. Детей жена забрала, Николос остался в одиночестве и озлобился.

Напомним, 40-летняя Надежда Ярыгина приехала на курорт в посёлке Кириш (район Кемера) 31 декабря. Вернуться она планировала 8 января. Но 3 числа женщина пропала.

В номере отеля остались вещи и документы. Сотрудники рассказали, что в четверг женщина одна отправилась в горы и назад не вернулась. Родственники забили тревогу и начали поиски. Накануне у подножья горы Чалыш, в нескольких км от отеля нашли телефон россиянки.

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#турция
#убийство
#женщины
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Семью ходившего босиком на улице Екатеринбурга ребёнка проверит КДН
12 января 2024, 17:41

Фото: istockphoto.com/Gam198

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что семью мальчика, которого увидели без обуви на улицах зимнего Екатеринбурга, проверит комиссия по делам несовершеннолетних (КДМ).
«Мы начали работу с комиссией по делам несовершеннолетних для уточнения ситуации в этой семье: состояла ли на учете, была во внимании или нет? Правоохранители будут своими делами заниматься, а мы вместе с комиссией по делам несовершеннолетних будем говорить о социально-педагогических аспектах этой истории. Надо разобраться, что произошло, что побудило, причины, условия и т.д.» — отметил в беседе с Газета.ру Мороков.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный заметили босого мальчика, плачущего от холода, который выгуливал собаку вместе с мамой.

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