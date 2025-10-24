Избившего пешехода футбольного судью оштрафовали и отстранили от матчей ФНЛ

24 октября 2025, 13:03

Baza: футбольного судью Захарова отстранили от матчей ФНЛ за избиение прохожего

Фото: iStock/Dziurek

В Казани футбольного судью Игоря Захарова привлекли к административной ответственности после конфликта на пешеходном переходе. Его также временно отстранили от работы на матчах ФНЛ.