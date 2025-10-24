Избившего пешехода футбольного судью оштрафовали и отстранили от матчей ФНЛ
В Казани футбольного судью Игоря Захарова привлекли к административной ответственности после конфликта на пешеходном переходе. Его также временно отстранили от работы на матчах ФНЛ.
По данным Telegram-канала Sport Baza, на Захарова составили три протокола: непредоставление преимущества пешеходу, нарушение правил остановки на переходе и управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Инцидент произошёл на перекрёстке Столбова и Парижской Коммуны: судья не уступил дорогу пешеходу, вышел из машины и избил мужчину. Сегодня Захаров должен был быть резервным судьёй матча КАМАЗ — «Енисей», однако после скандала его сняли с игры.
