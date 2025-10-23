Звезда сериала «Кухня» чуть не попал в массовую аварию в Петербурге

23 октября 2025, 18:15

Актёр Михаил Тарабукин чуть не попал в массовое ДТП на Невском проспекте

Михаил Тарабукин( фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Известный актёр Михаил Тарабукин, получивший популярность благодаря роли Феди в сериале «Кухня», едва не стал участником крупной аварии, произошедшей накануне на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru.





По словам артиста, он находился неподалёку и чудом избежал столкновения – его машину «чуть не зацепило».





«Чудом не попал, держали дистанцию!» – рассказал Тарабукин, подчеркнув, что авария произошла из-за грубого нарушения правил.