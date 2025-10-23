Звезда сериала «Кухня» чуть не попал в массовую аварию в Петербурге
Известный актёр Михаил Тарабукин, получивший популярность благодаря роли Феди в сериале «Кухня», едва не стал участником крупной аварии, произошедшей накануне на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru.
По словам артиста, он находился неподалёку и чудом избежал столкновения – его машину «чуть не зацепило».
«Чудом не попал, держали дистанцию!» – рассказал Тарабукин, подчеркнув, что авария произошла из-за грубого нарушения правил.Как уточнил актёр, водитель Audi проехал перекрёсток на красный свет и врезался сразу в несколько автомобилей. После столкновения виновник снял с машины номера, которые крепились магнитами.
Актёр возмутился безответственным поведением нарушителя и отметил, что такие случаи на дорогах происходят всё чаще из-за халатности и пренебрежения ПДД.
Обстоятельства происшествия выясняются, информация о пострадавших уточняется.