Звезда сериала «Кухня» чуть не попал в массовую аварию в Петербурге

Актёр Михаил Тарабукин чуть не попал в массовое ДТП на Невском проспекте
Михаил Тарабукин( фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Известный актёр Михаил Тарабукин, получивший популярность благодаря роли Феди в сериале «Кухня», едва не стал участником крупной аварии, произошедшей накануне на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru.



По словам артиста, он находился неподалёку и чудом избежал столкновения – его машину «чуть не зацепило».

«Чудом не попал, держали дистанцию!» – рассказал Тарабукин, подчеркнув, что авария произошла из-за грубого нарушения правил.
Как уточнил актёр, водитель Audi проехал перекрёсток на красный свет и врезался сразу в несколько автомобилей. После столкновения виновник снял с машины номера, которые крепились магнитами.

Актёр возмутился безответственным поведением нарушителя и отметил, что такие случаи на дорогах происходят всё чаще из-за халатности и пренебрежения ПДД.

Обстоятельства происшествия выясняются, информация о пострадавших уточняется.
Анастасия Чинкова

