Избивших мужчину шатурских полицейских обещали уволить из органов

Шатурские полицейские, которые минувшим вечером избили на улице мужчину, будут уволены из органов. А их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главном управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В ходе мониторинга СМИ и интернета сотрудники МВД Подмосковья выявили видеозапись, на которой сотрудники правоохранительных органов наносят побои мужчине в Шатуре. По факту ЧП руководство подмосковного главка МВД назначило служебную проверку. Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», – заявила Петрова.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждалось, полицейские избивают мужчину, бросают его у подъезда дома и уезжают на служебной машине. Как заявил замглавы администрации городского округа Шатура Владимир Широков, личности полицейских уже установлены. Проводится проверка.
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