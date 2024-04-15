Избивших мужчину шатурских полицейских обещали уволить из органов

Шатурские полицейские, которые минувшим вечером избили на улице мужчину, будут уволены из органов. А их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главном управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.