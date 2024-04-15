В Дагестане мигрант пытался застрелить директора птицефабрики

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Гражданин Таджикистана подозревается в покушении на убийство управляющего птицефабрикой в дагестанском Хасавюрте. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
Как установили следователи, 21-летний мигрант зашёл в помещение, где находился руководитель предприятия. Было известно, что работник испытывал к управляющему сильную личную неприязнь, передаёт пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан. Увидев на стене ружьё, мужчина схватил его, зарядил и произвёл не менее четырёх выстрелов. Одна из пуль попала в потерпевшего.
Мигрант работал на этой же птицефабрике. В ходе расследования уголовного дела правоохранители провели обыск в доме у подозреваемого. Также были опрошены сотрудники отдела по вопросам миграции. Продолжается сбор улик с целью закрепления доказательной базы.
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Александр Бойцов