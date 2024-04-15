Режиссер Доброхотов попал в больницу с ножевыми ранениями живота, руки и пальцев

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В Москве кинорежиссёр Родион Доброхотов попал в больницу с ножевыми ранениями. Мужчина утверждает, что просто упал на нож. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
Накануне вечером кинорежиссёр Родион Доброхотов вместе с девушкой находился у себя дома. По данным канала, около одиннадцати вечера он вышел в подъезд покурить, а вернулся спустя час и весь в крови.
Девушке и медикам Доброхотов сказал, что сам упал на нож и порезал себя. Врачи его госпитализировали. В больнице мужчине диагностировали колото-резаные раны живота, правой руки и пальцев. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Родион Доброхотов учился во ВГИКе, на режиссёрском отделении. В 2010-м году снялся в сериале «Супруги». В 2019-м — вышла короткометражка «Космонавт Петров», где Доброхотов был сценаристом и режиссёром.
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