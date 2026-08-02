Пьяный россиянин из ревности избил бывшую жену табуретом
Житель Тверской области может получить два года колонии за избиение бывшей жены табуреткой. Об этом информирует УМВД области.
40-летняя женщина сообщила в полицию, что её бывший супруг, будучи в состоянии алкогольного опьянения, бросил в неё табуретку во время конфликта на почве ревности. Удар пришёлся по голове. Согласно информации ведомства, медики диагностировали лёгкий вред здоровью.
Мужчину задержали, он признал, что не смог контролировать свои эмоции в момент ссоры. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, что может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет.
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