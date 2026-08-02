Пенсионер из Якутии отправился на ретрит в глухую тайгу и бесследно исчез
В Якутии развернулись поиски 76-летнего пенсионера, который отправился в одиночный ретрит в труднодоступную тайгу и перестал выходить на связь. По данным Telegram-канала Baza, мужчина исчез после поездки в район реки Юдома.
Сообщается, что Василий ещё 3 июня отправился в местность Джабатма, чтобы провести время вдали от людей. Район считается практически недоступным для цивилизации: до ближайшего населённого пункта около 300 километров, автомобильных дорог там нет, как и мобильной связи.
Именно поэтому родственники долгое время не могли понять, всё ли в порядке с пенсионером. Когда мужчина не вернулся в ожидаемый срок, близкие забили тревогу и обратились за помощью. После обращения родственников к поискам подключились спасатели и сотрудники полиции. Сейчас специалисты обследуют огромную территорию тайги, пытаясь установить местонахождение мужчины.
Поиски осложняются тем, что район, куда отправился пенсионер, отличается густыми лесами, труднопроходимой местностью и полным отсутствием связи, поэтому определить даже примерное место его нахождения пока невозможно.
Читайте также: