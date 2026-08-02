Пенсионер из Якутии отправился на ретрит в глухую тайгу и бесследно исчез

02 августа 2026, 12:59

76-летний мужчина уехал на берег реки Юдома в Якутии и исчез

Фото: Istock / avtk

В Якутии развернулись поиски 76-летнего пенсионера, который отправился в одиночный ретрит в труднодоступную тайгу и перестал выходить на связь. По данным Telegram-канала Baza, мужчина исчез после поездки в район реки Юдома.