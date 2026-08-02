Охранника ресторана «Balzi Rossi» посмертно наградят за героизм при теракте в Москве
Охранник ресторана «Balzi Rossi» на Кудринской площади, который погиб при попытке остановить женщину со взрывным устройством, будет посмердно награждён премией имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Размер выплаты составляет 1 миллион рублей. Премию учредила Маргарита Симоньян — она предназначена для обычных людей, которые совершили героические поступки и спасли жизни других.
По предварительным данным, именно сотрудник охраны первым заподозрил опасность и не позволил женщине пройти внутрь ресторана, где в этот момент находились люди. После этого произошёл взрыв, в результате которого погибли сам охранник, посетители заведения и женщина, принесшая взрывное устройство.
Организаторы премии отметили, что такие поступки требуют мужества и самоотверженности, а память о людях, которые в критический момент думают не о себе, а о безопасности окружающих, должна сохраняться.
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