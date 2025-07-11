Избивший ребенка битой в Видном арестован на два месяца
Василий Васин, избивавший 11-летнего мальчика в Видном, арестован до 10 сентября по обвинению в покушении на убийство, сообщает Mash.
Мать ребенка также задержана и допрошена по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию, ей грозит запрет определенных действий.
Следственный комитет продолжает расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Напомним, изверг избивший 11-летнего мальчика битой, обвинил его в краже. Васин — инвалид с судимостью за мошенничество, вел Telegram-канал с инструкциями по обналичиванию денег и выбиванию долгов. Видео со зверскими избиениями он опубликовал в канале, но быстро удалил.
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