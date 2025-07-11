Объявленный мертвым врачами младенец ожил перед похоронами в Индии
Times of India: Объявленный мертвым врачами малыш ожил перед похоронами в Индии
Малыш, которого медики объявили мертвым, ожил за несколько часов до погребения, передает The Times of India. Обозреватели пишут, что инцидент произошел в Махараштре 7 июля.
Врачи местного медколледжа сделали 31-летней пациентке кесарево сечение на 27-й неделе беременности. Младенец весом 900 граммов появился на свет, сказано в материале.
Завотделением акушерства и гинекологии Ганеш Тондаге рассказал, что новорожденный не подавал никаких признаков жизни. Врачи попытались реанимировать маленького пациента, но это не дало результатов, поэтому и признали его мертвым. По словам дяди мальчика Дипа Раха, племянника уже начали готовить к погребению.
«Малыша завернули в белую ткань, когда он внезапно зашевелился, а затем закричал», — пояснил мужчина.Мальчика вернули медикам, претензий к врачам родственники не имеют.