Объявленный мертвым врачами младенец ожил перед похоронами в Индии

11 июля 2025, 17:55

Times of India: Объявленный мертвым врачами малыш ожил перед похоронами в Индии

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

Малыш, которого медики объявили мертвым, ожил за несколько часов до погребения, передает The Times of India. Обозреватели пишут, что инцидент произошел в Махараштре 7 июля.





Врачи местного медколледжа сделали 31-летней пациентке кесарево сечение на 27-й неделе беременности. Младенец весом 900 граммов появился на свет, сказано в материале.



Завотделением акушерства и гинекологии Ганеш Тондаге рассказал, что новорожденный не подавал никаких признаков жизни. Врачи попытались реанимировать маленького пациента, но это не дало результатов, поэтому и признали его мертвым. По словам дяди мальчика Дипа Раха, племянника уже начали готовить к погребению.



