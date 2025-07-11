Россиянину грозит смертная казнь за наркотики на Пхукете
На Пхукете задержан 20-летний россиянин Дмитрий Пупышев, торговавший наркотиками с бандой тайцев. Рейд прошел в квартире кондоминиума рядом с Central Phuket. Вместе с Пупышевым задержаны двое тайских подельников.
Как сообщает SHOT, в ходе обыска изъяты различные наркотические вещества. Анализы также подтвердили наличие наркотиков в организме у всех троих.
Дмитрию грозит до 15 лет тюрьмы, однако за распространение наркотиков предусмотрена и смертная казнь.
Напомним, звезду «Беременна в 16» арестовали за распространение наркотиков. Девушку подозревают в распространении наркотического вещества, вызвавшего смертельную передозировку у мужчины.
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