Россиянину грозит смертная казнь за наркотики на Пхукете

Фото: istockphoto / Diy13

На Пхукете задержан 20-летний россиянин Дмитрий Пупышев, торговавший наркотиками с бандой тайцев. Рейд прошел в квартире кондоминиума рядом с Central Phuket. Вместе с Пупышевым задержаны двое тайских подельников.



Как сообщает SHOT, в ходе обыска изъяты различные наркотические вещества. Анализы также подтвердили наличие наркотиков в организме у всех троих.

Дмитрию грозит до 15 лет тюрьмы, однако за распространение наркотиков предусмотрена и смертная казнь.

Напомним, звезду «Беременна в 16» арестовали за распространение наркотиков. Девушку подозревают в распространении наркотического вещества, вызвавшего смертельную передозировку у мужчины.

Виктория Иванченко

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