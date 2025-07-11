Россияне избили незнакомца из-за шорт
В Северной Осетии двое мужчин избили незнакомца – им не понравилась длина его шорт. Инцидент попал на видео, распространившись по соцсетям.
Кадры были сняты в одном из местных магазинов. Один из мужчин подходит к россиянину и саркастично называет его шорты «хорошими». В ответ тот пытается оправдаться, отметив, что колени прикрыты и женщин поблизости нет. Когда пострадавший попытался объяснить, что у него нет другой одежды, ему велели немедленно переодеться.
После короткой словесной перепалки его ударяют в челюсть и сбивают с ног. Затем в конфликт вмешивается продавец, пытаясь успокоить буйных покупателей. Однако дебоширы не послушались и даже набросились на него с кулаками.
Как говорит избитый мужчина в начале ролика, он приехал из Дагестана, где, к слову, также не приветствуется ношение шорт.
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