Россияне избили незнакомца из-за шорт

11 июля 2025, 15:51

В Северной Осетии двое мужчин избили дагестанца за ношение шорт

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Северной Осетии двое мужчин избили незнакомца – им не понравилась длина его шорт. Инцидент попал на видео, распространившись по соцсетям.