Избивший водителя депутат Ивашкин дал показания в полиции

Рейсовый автобус из Санкт-Петербурга сгорел под Приозерском. Об этом сообщила Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба в социальных сетях. Известно, что автобус №960 выгорел целиком. К счастью, никто не пострадал. Возгорание ликвидировала дежурная смена 113 пожарной части Приозерского отряда Леноблпожспас. Все случилось рядом с населенным пунктом Шумилово.