Избивший водителя депутат Ивашкин дал показания в полиции

Фото: istockphoto/Andrii Zorii
Депутат Государственной Думы от партии КПРАВ, боец ММА Владимир Ивашкин, избивший водителя в происшествия в Красноярске, в своем заявлении в полицию объяснил, что его действия были вызваны провокацией со стороны пострадавшего, передает Газета.Ru.
«Я дал объяснения в Назарово. Завтра уже приеду в Красноярск. Можно было разобраться в этой ситуации спокойно. Я стоял у машины, на видео видно, потом все произошло. Конечно, перебор в суматохе получился. Суматоху он спровоцировал, сильно спровоцировал», – подчеркнул Ивашкин.
Ранее стало известно, что депутат Назаровского городского совета избил другого водителя за хамство, что было снято на видео. Двое мужчин начали спорить на перекрестке, и второй водитель повел себя неуважительно на дороге.
Читайте также:
Фигурантом дела сенатора Савельева стал ветеран боевых действий
Двух фигурантов дела сенатора Савельева арестовали в марте
Савельев отказался от признания вины по делу о подготовке убийства
Александр Климов