Два ножа и ненависть к людям: зачем неадекват набросился на посетителей магазина в Петерубрге

Фото: iStock/Chaichan Pramjit
Петербуржец Юрий Артемьев ворвался в гипермаркет «Окей» с двумя кухонными ножами. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что неадекватный мужчина с ножом ворвался в супермаркет в Петербурге и нанёс несколько ножевых ранений посетителям. По меньшей мере три человека пострадали, они доставлены в больницу. Один из них находится в тяжёлом состоянии, его злоумышленник пырнул ножом дважды.
Нападавшего удалось оперативно задержать – его на месте скрутил один из покупателей. Неадекватом оказался 44-летний местный житель Юрий Артемьев, проживающий неподалёку от магазина. В ходе допроса он признался, что ненавидит людей, что и стало поводом для совершения преступления.
Также выяснилось, что он ворвался в магазин сразу с двумя кухонными ножами. Правоохранители обнаружили их в магазине и изъяли в качестве вещественного доказательства.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
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Нападавшего удалось оперативно задержать – его на месте скрутил один из покупателей. Неадекватом оказался 44-летний местный житель Юрий Артемьев, проживающий неподалёку от магазина. В ходе допроса он признался, что ненавидит людей, что и стало поводом для совершения преступления.
Также выяснилось, что он ворвался в магазин сразу с двумя кухонными ножами. Правоохранители обнаружили их в магазине и изъяли в качестве вещественного доказательства.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
Читайте также:
Неизвестный с ножом напал на посетителей гипермаркета «Окей» в Петербурге
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Анастасия Чинкова