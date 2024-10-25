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Мужчину, перерезавшего горло туристке в Алжире задержали

Daily Mail: мужчину, перерезавшего горло туристке в Алжире задержали
25 октября 2024, 16:30
Фото: iStock/ Burlingham

Фото: iStock/ Burlingham

11 октября мужчина совершил нападение на швейцарскую туристку в кафе Алжира. Спустя несколько дней убийцу арестовали.
Неизвестный напал на женщину в присутствии её детей и подруги в курортном городе Джанет. При покушении он выкрикивал фразы «Аллах велик» и «Да здравствует Палестина», сообщают источники «Daily Mail». Потом нападавший скрылся с места происшествия. Женщину в экстренном порядке доставили в больницу, где впоследствии она и скончалась.

Через несколько дней правоохранительные органы задержали подозреваемого. Иные подробности происшествия не раскрывались. Власти Алжира также попросили местных жителей не распространять информацию об убийстве в сети.



После случившегося сотрудники арестовали двоих мужчин, приехавших с севера Алжира. Они были одеты в наряды таурегов — кочевого народа из пустыни.

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Ущерб на миллиарды, дома и мотоцикл: имущество и задержание замминистра энергетики РФ Мочальникова
25 октября 2024, 16:16

Сергей Мочальников (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

24 октября стало известно о задержании действующего замминистра энергетики России Сергея Мочальникова по уголовному делу о мошенничестве при ликвидации убыточных шахт и разрезов в Кузбассе. В чем подозревают высокопоставленного чиновника, рассказывает «Радио 1».
Утром того же дня задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского, предшественника Мочальникова, который занимал пост замминистра более 20 лет — до 2021 года. Мочальников на этот пост был назначен в 2022 году. Обоих подозревают в причастности к одному и тому же уголовному делу.

В чем подозревают Мочальникова


Сергей Мочальников проходит по тому же уголовному делу о мошенничестве при ликвидации убыточных шахт и разрезов в Кузбассе. После задержания силовики провели обыски в его доме, где обнаружили крупную сумму денег.

По данным МВД, действующий замминистра энергетики РФ девять лет занимался преступной деятельностью, связанной с угольными шахтами. В настоящее время его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По предварительным данным, прямой ущерб по делу составляет 500 млн рублей, а косвенный — более 12 млрд руб. Фигурантами этого же уголовного дела являются четверо человек.

«Предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 год должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключен ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов», — говорится в Telegram-канале МВД Медиа.

Уточняется, что по факту работы были произведены не в полном объеме


Мочальников признал вину


25 октября Никулинский суд Москвы отправил действующего замминистра энергетики Сергея Мочальникова под домашний арест до 24 декабря. По предварительным данным, он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. При этом Яновский вину свою не признает. Его отправили в СИЗО.

Имущество и доход Мочальникова


В 2021 году Мочальников не мог похвастаться богатым имуществом и большим доходом, в отличие от своей супруги. По данным aif.ru, ему принадлежал мотоцикл MV Agusta Brutale 910. Стоимость такого транспорта б/у оценивается примерно в 500 тысяч рублей. Другой собственности у чиновника не было, а его годовой доход тогда составлял 7,2 млн рублей.

А вот супруга Мельникова была владелицей двух земельных участков и дома площадью 520 квадратных метров. При этом ее годовой доход оценивался в 42 миллиона рублей, что в шесть раз больше, чем у Мочальникова.

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Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Коркино
25 октября 2024, 16:04

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Суд вынес приговор подозреваемому в убийстве женщины-таксиста в городе Коркино в Челябинской области. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 декабря 2024 года.

Напомним, что в среду в припаркованном автомобиле было найдено тело 40-летней женщины, занимавшейся частным извозом. Она скончалась от множественных ножевых ранений, нанесённых, предположительно, 17-летним цыганом, которого она подвозила в тот вечер.

На следующий день в городе вспыхнули народные волнения. Около 150 жителей вышли на улицы с требованием наказать виновных. Протестующие пришли к цыганскому дому, из которого в ответ на их крики раздались выстрелы. Следственный комитет сообщил о задержании 58-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство двух людей. Он оказался главой местной цыганской диаспоры.

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#суд
#челябинск
#россия
#убийство
#следственный комитет
#меры
#арест
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Ненавидел людей и помогал украинцам: кто устроил резню в ТЦ в Санкт-Петербурге, число жертв, видео
25 октября 2024, 15:45

Фото: iStock/GankaTt

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом устроил нападение на посетителей гипермаркета «Окей», в результате чего несколько человек получили ранения. В настоящее время магазин закрыт, и на месте происшествия работают правоохранительные органы. О личности нападавшего и подробностях произошедшего расскажет «Радио 1».

Что известно о нападавшем


Как сообщает телеграм-канал Shot, нападавшего зовут Юрий, ему 44 года, и он проживает недалеко от гипермаркета. Посетители ранее замечали его в неадекватном состоянии, а 25 октября он пришел в магазин за крепким алкоголем. По предварительным данным, перед нападением мужчина мог употребить наркотики, а во время атаки кричал о ненависти к людям. Нападавший был вооружен двумя ножами.

Также известно, что подозреваемый увлекался фехтованием. В школе фехтования сообщили, что Юрий ушел из спорта около 10–15 лет назад. Но вспоминают мужчину как обычного, без опасных наклонностей. Кроме того, известно, что нападавший состоял в чатах помощи украинцам.

Нападавшего задержал один из покупателей. Мужчину с ножом смог остановить один из покупателей, который скрутил нападавшего. Вскоре на место происшествия по тревожной сигнализации прибыл полицейский экипаж и задержал агрессора.


Число пострадавших


По предварительным данным, в результате атаки в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. По информации регионального управления СКР, с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы четыре человека.

В сети появилось видео с места нападения в Петербурге


В сети появилось видео с места нападения на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге, которое опубликовало издание Baza. На кадрах видно, как один из работников магазина обращается к коллеге с просьбой принести аптечку, а затем пытается оказать первую помощь пострадавшему, лежащему на полу.

Очевидец рассказал о событиях в гипермаркете: мужчина, напавший с ножом на посетителей, сначала бросал в людей бутылки с шампанским, а затем взялся за нож. По его словам, клиенты в панике разбежались от агрессора, оставив свои покупки.

«Неадекват начал швыряться бутылками шампанского и вскоре схватился за нож. Мы все старались укрыться подальше», — рассказал очевидец.

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#происшествия
#санкт-петербург
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В Екатеринбурге обвиняемых в убийстве 30-летней давности заключили под арест
На Урале заключили под арест обвиняемых в убийстве 30-летней давности
25 октября 2024, 15:22

Фото: СКР по Свердловской области

Следователи Свердловской области предъявили обвинение двум мужчинам за умышленное убийство двух 13-летних девочек в октябре 1994 года.
По данным следствия, в октябре 1994 Андрей Шевнин и Василий Кузнецов изнасиловали и убили двух 13-летних девочек. После содеянного они вывезли тела жертв на берег Чусовского озера в Екатеринбурге.

Рыбаки нашли тела убитых 17 октября 1994 года на северном берегу Чусовского водохранилища, рассказал «ЕАН» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Двум мужчинам, 1976 г. р. в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах) и ст. 17, ст. 102 УК РСФСР (пособничество в умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах)», — информирует пресс-служба.
Сейчас по делу назначены экспертизы. проводятся проверки показаний и допросы.

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#убийство
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Следователи установили организатора хищения 244 миллионов рублей у Минобороны
СК РФ: бизнесмен Овчинников организовал хищение 244 млн руб у Минобороны РФ
25 октября 2024, 15:20

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Военное следственное управление СК России установило организатора многомиллионного хищения имущественного комплекса Минобороны РФ. Им оказался бизнесмен Сергей Овчинников, сообщила пресс-служба ведомства в беседе с «Лентой.ру».
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.

Данные следствия гласят, что Овчинников незаконным путём завладел имущественным комплексом военного ведомства в подмосковной Балашихе, которое принадлежало «Строительному управлению Московского региона», а оно, в свою очередь, находится в ведении Минобороны. Общая стоимость похищенного оценивается в 244 миллиона рублей.

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Цыгане терроризируют Коркино: народное восстание после зверского убийства таксистки и бездействие властей, что известно
25 октября 2024, 15:07

Фото: iStock/Chalabala

Вечером 24 октября взор россиян устремился на события в Коркино Челябинской области, где местные жители вышли на народный митинг после жестокого убийства женщины-таксиста представителями цыганской диаспоры. Подробности резонансного события приводит редакция «Радио 1».

Жестокое убийство женщины-таксиста представителями цыганской диаспоры в Коркино


23 октября было обнаружено тело 40-летней Елены Сарафановой с признаками насильственной смерти возле города Коркино. По данным СК, женщину зарезали. Чуть позже в соцсетях появились ориентировки на убийц Елены с фото 16-летнего Мануила и 19-летнего Марселя. Они оказались жителями одного из домов, где проживают представители цыганской диаспоры.

Молодые люди в ходе конфликта с женщиной — водителем такси нанесли ей четыре ножевых ранения и прямо на ходу выбросили ее на обочину. Есть информация о том, что убитую предварительно изнасиловали. После этого преступники покатались на машине и оставили ее в другом районе.

Вскоре автомобиль нашли, полицейские сняли отпечатки пальцев, а подозреваемых объявили в розыск. У женщины остались двое маленьких детей и муж.

Восстание жителей Коркино против цыганской диаспоры


После убийства женщины-таксиста местные жители, потеряв доверие к силовикам, собрались на народный митинг в квартале, где проживают цыгане, после того, как барон заявил, что не выдаст полиции своих и будет судить их по цыганским законам. Мероприятие быстро переросло в беспорядки. Люди подожгли два дома, где жили подозреваемые, перевернули их машины. В свою очередь представители диаспоры применили огнестрельное оружие и стреляли по толпе. Пострадали два человека, один получил ранение в шею.

Полиция задержала порядка 40 активистов митинга, однако вскоре почти всех отпустили, кроме тех, кто поджег дома и занимался порчей имущества. Также в списке задержанных трое цыган. Среди них подозреваемый в убийстве. Задержаны и стрелки, которые вели огонь из дома цыганского барона. Позже стало известно, что задержали самого барона по делу о покушении на убийство двух мужчин.

Устроившие погром жители Коркино обвиняют власти в том, что они ничего не делают, чтобы погасить социальный конфликт с цыганами. По их словам, представители цыганской диаспоры торгуют наркотиками, похищают людей, занимаются воровством, грабежами и хулиганством, и держат весь город в страхе. Люди неоднократно обращались в полицию и к местным властям, однако никаких действий предпринято не было.

Утром 25 октября в СК РФ официально подтвердили, что в Коркино проблема противоправного поведения цыган длительное время беспокоит местных жителей, но не решается.

Распоряжение Бастрыкина


Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об убийстве и покушении на убийство жителей Челябинской области в Главное следственное управление СК России.

«Следственными органами СК расследуются уголовные дела об убийстве женщины-таксистки и покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры. Лица, подозреваемые в совершении убийства женщины и покушении на убийство жителей региона задержаны, в настоящее время с ними проводятся следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.

Также глава ведомства поручил дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города.


Бездействие местных властей


События в Коркино стали резонансными. Многие эксперты пишут, что цыганская диаспора тесно взаимодействовала с местными властями, прокуратурой и полицией. В другом случае все противоправные ее действия не остались бы безнаказанными.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев считает, что именно бездействие властей привело к убийству таксистки в Коркино.

«Если посмотреть на ретроспективу такого рода волнений в России, то везде прослеживается одна и та же логика, которая привела к массовому выходу людей на улицу — это бездействие властей и правоохранительных органов на протяжении длительного времени, в ходе которого накапливались возмущения местных жителей поведением, безнаказанностью, преступлений определенной группы приезжих», — сказал Матвеев в разговоре с NEWS܂ru.

По его словам, убийство женщины стало последней каплей возмущения людей, а массовые возмущения вспыхнули после того, как преступники остались на свободе и были укрыты цыганским бароном, который не выдал их полиции.

«Это уже знакомая формула, когда цыгане ставятся выше законодательства РФ. Ситуация с этнической преступностью и бездействием в отношении их правоохранителей уже превышает чашу терпения русского народа», — заключил депутат.

Это дело получило слишком широкую огласку, поэтому есть уверенность в том, что убийцы действительно понесут справедливое наказание, а жители города Коркино смогут жить спокойно.

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Насилие и беременность: причины исчезновения дагестанской спортсменки Цомартовой, заявления следствия и семьи
25 октября 2024, 15:06

Анна Цомартова (Фото: соцсети А. Цомартовой)

С момента таинственного исчезновения студентки Анны Цомартовой после соревнований в Дагестане прошло уже восемь месяцев. За это время появилось множество версий о том, что могло произойти со спортсменкой: несчастный случай, добровольный уход из жизни, похищение, вербовка или побег в ОАЭ. О том, как продвигается дело о загадочном исчезновении студентки расскажет «Радио 1».

Пропавшую дагестанку видели в Дубае


Недавно в метро Дубая была замечена девушка, которая поразительно похожа на Цомартову. Эксперты, изучившие фотографию, подтвердили, что это действительно она. Однако на этом следы Анны в Дубае заканчиваются. Родители продолжают искать любую информацию и готовы проверять каждую версию.


Анна Цомартова (Фото: соцсети А. Цомартовой)

Версия с изнасилованием

Пользователи соцсетей стали все чаще задаваться вопросом – не стала ли девушка жертвой насилия, после которого она забеременела? Возможно, ей стыдно признаться в этом. Или ей запрещают выходить на связь с близкими, угрожая навредить семье или шантажируя разлукой с малышом.

«Никто не бывает грязным от насилия, только насильник. Если дочка беременна, я буду только счастлива. Ребенок будет как бонус моим страданиям, я его с рук не отпущу!» — заявила мамы Ани Цомартовой Диана, комментируя предположения об изнасиловании дочери.

Обращение семьи


Семья пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой обратилась к дочери. После новости о передаче дела в центральный аппарат Следственного комитета они попросили Аню выйти на связь. В телеграм-канале, посвященном поискам спортсменки, они написали следующее сообщение:

«Мы тебя очень любим и никогда не перестанем тебя искать! Если можешь, выйди на связь. Мы поддержим тебя в любом случае! И знай, пока мы живы, мы тебя ждём! А те, кто виноват в твоём исчезновении, клянусь, они пожалеют до седьмого колена».


Появилась надежда на подвижки в деле о пропаже Анны Цомартовой


Прежде мать девушки поделилась радостной новостью о том, что материалы дела были переданы специалистам из центрального аппарата. Новый следователь, взявшийся за поиски дочери, произвел на Диану сильное впечатление. Она уверена, что этот профессионал сможет добиться прогресса в расследовании.

«Я больше ничего не буду говорить. Дальше мы с вами будем делать всё возможное по распространению ориентировок, следователь поставил для себя много задач и ему интересно расследовать. А мы тихо по всем направлениям будем работать», — написала Диана.


Фото: istock/Schmunk


Обстоятельства пропажи Цомартовой


22-летняя Анна Цомартова училась в Ростовском институте МВД и активно занималась спортом. 10 февраля 2024 года, в день своего исчезновения, она отправилась в Дагестан для участия в соревнованиях по тайскому боксу. После того как потерпела первое поражение на ринге, Анна, не предупредив никого, решила прогуляться вдоль побережья Каспийского моря. Вскоре ее родственники начали поиски, к которым позже подключилась полиция, но девушку до сих пор не удалось найти.

Сначала в интернете активно обсуждали версию о возможном самоубийстве, однако родители уверяли, что Анна не могла бы так поступить. Они подчеркивали, что она сильная духом, и поражение на соревнованиях не могло стать причиной для отчаянного шага. Более того, водолазы, обследовавшие акваторию у берега, подтвердили, что тело погибшей уже давно должно было бы всплыть.

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Во время поножовщины в петербургском «Окее» пострадало пятеро человек
Пять человек пострадало от рук нападавшего в петербургском «Окее»
25 октября 2024, 14:59

Фото: iStock/ Michael Nesterov

25 октября в пятницу примерно в 11:40 полиция Санкт-Петербурга узнала о том, что в одном из гипермаркетов города агрессивный мужчина нападает с ножом на покупателей.
«Задержанный – 44-летний местный житель – доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий, в ходе которых будут установлены мотивы противоправного поведения», — сообщила Официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк .
На место происшествия сразу прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас возле гипермаркета работают экстренные службы. Пострадавшим оказал помощь наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Всего от рук нападавшего получили ранения пять человек, включая самого зачинщика поножовщины. Трое покупателей находятся в тяжёлом состоянии. Потерпевших направили НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе и 26-ую городскую больницу.

«Лечение пострадавших находится под контролем Комитета по здравоохранению»,— передает Комитет по здравоохранению Петербурга .

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#санкт-петербург
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Задержанный после стрельбы в Коркино оказался главой цыганской диаспоры
25 октября 2024, 14:13

Фото: iStock/ Michael Nesterov

Задержанный в Челябинской области по подозрению в покушении на убийство оказался главой цыганской диаспоры. Об этом источник из правоохранительных органов региона сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее в этот день управление СК РФ по Челябинской области опубликовало в своём Telegram-канале видео задержания 58-летнего жителя Коркино. На кадрах правоохранители входят в трехэтажный кирпичный дом, зачитывают постановление о возбуждении уголовного дела и обстоятельствах совершения преступления. После этого следуют кадры допроса задержанного в Следственном комитете.

Подозреваемый в покушение на убийство 37-летнего и 29-летнего мужчин оказался главой цыганской диаспоры. Он произвёл несколько выстрелов, ранив мужчин, после чего скрылся с места преступления. Это произошло на фоне общественный волнений, связанных с убийством женщины-таксиста.

Накануне в Коркино прошли массовые беспорядки. На улицы города вышли около 150 человек, которые требовали наказать виновных в смерти 40-летней местной жительницы, занимавшейся частным извозом. Её тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили в среду вечером в автомобиле, на котором она подвозила 17-летнего цыгана.

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#челябинск
#следственный комитет
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#убийство
#покушение
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