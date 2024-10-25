Мужчину, перерезавшего горло туристке в Алжире задержали

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11 октября мужчина совершил нападение на швейцарскую туристку в кафе Алжира. Спустя несколько дней убийцу арестовали.
Неизвестный напал на женщину в присутствии её детей и подруги в курортном городе Джанет. При покушении он выкрикивал фразы «Аллах велик» и «Да здравствует Палестина», сообщают источники «Daily Mail». Потом нападавший скрылся с места происшествия. Женщину в экстренном порядке доставили в больницу, где впоследствии она и скончалась.
Через несколько дней правоохранительные органы задержали подозреваемого. Иные подробности происшествия не раскрывались. Власти Алжира также попросили местных жителей не распространять информацию об убийстве в сети.
После случившегося сотрудники арестовали двоих мужчин, приехавших с севера Алжира. Они были одеты в наряды таурегов — кочевого народа из пустыни.
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Через несколько дней правоохранительные органы задержали подозреваемого. Иные подробности происшествия не раскрывались. Власти Алжира также попросили местных жителей не распространять информацию об убийстве в сети.
После случившегося сотрудники арестовали двоих мужчин, приехавших с севера Алжира. Они были одеты в наряды таурегов — кочевого народа из пустыни.
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Ольга Енгалычева