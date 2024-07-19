После нападения мигрантов на депутата Матвеева в Самаре возбудили уголовное дело

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СК РФ возбудил уголовное дело после нападения мигрантов на депутата ГД Михаила Матвеева в Самарской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».
Отмечается, что в действиях злоумышленников увидели состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемые были установлены и задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что депутат Матвеев был атакован на улице днем 18 июля. На видеозаписи он рассказал, что группа граждан «задирались к прохожим». Парламентарий попытался остановить драку и получил удар палкой по голове.
Михаил Николаевич Матвеев — российский государственный и политический деятель, историк, общественный деятель и публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Был избран депутатом Государственной Думы VIII созыва от КПРФ в сентябре 2021 года по избирательному округу № 162.
Ранее сообщалось, что член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил дать депутатам право носить огнестрельное оружие, учитывая возможные провокации и особое внимание, в том числе врагов, в отношении парламентариев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что депутат Матвеев был атакован на улице днем 18 июля. На видеозаписи он рассказал, что группа граждан «задирались к прохожим». Парламентарий попытался остановить драку и получил удар палкой по голове.
Михаил Николаевич Матвеев — российский государственный и политический деятель, историк, общественный деятель и публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Был избран депутатом Государственной Думы VIII созыва от КПРФ в сентябре 2021 года по избирательному округу № 162.
Ранее сообщалось, что член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил дать депутатам право носить огнестрельное оружие, учитывая возможные провокации и особое внимание, в том числе врагов, в отношении парламентариев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова