После нападения мигрантов на депутата Матвеева в Самаре возбудили уголовное дело

Член словацкого парламента и представитель местной фракции SNS Павел Люптак, недавно отказавшийся подписывать резолюцию об осуждении действий ВС России, подвергся нападению. Об этом сообщил его коллега по партии, депутат Иван Шевчик на своей странице в соцсети Facebook*.