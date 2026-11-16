«Измайловский маньяк» вернулся в район своих преступлений и нашел работу
Алексей Малаев, известный как «измайловский маньяк», после освобождения из колонии вернулся в московское Измайлово и устроился на мебельное производство. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Мужчина вышел из пензенской колонии в ноябре 2021 года, отбыв 15-летний срок. Он поселился в своей квартире в районе, где ранее нападал на прохожих.
Около года назад мужчина нашел работу на мебельной фабрике возле станции метро «Черкизовская». Он разгружает, доставляет и устанавливает мебель, а за свой труд получает 50 тысяч рублей в месяц. Недавно Малаев пытался оформить кредит на 300 тысяч рублей, однако банк ему отказал.
Ранее мужчину неоднократно привлекали к ответственности за кражи и преступления, связанные с наркотиками. Дважды он выходил на свободу по амнистии.
В 2006 году Малаев начал нападать на одиноких женщин и пожилых людей в Измайлово. Он преследовал прохожих, заходил вслед за ними в подъезды, распылял газ из баллончика и бил металлической трубой. После этого преступник забирал деньги и тратил их на героин.
Полиция задержала Малаева в январе 2007 года рядом с его домом. Следствие доказало его причастность к 19 эпизодам. Сам он признал вину в 11 грабежах и одном убийстве. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы и позднее восемь раз отклонил его ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Читайте также: