На Сахалине ребёнок пережил операцию, но не очнулся
На Сахалине скончался трёхлетний ребёнок после проведённой операции, возбуждено уголовное дело. Об этом информирует пресс‑служба СУ СК по региону.
Как указано в сообщении ведомства, опубликованном на платформе «Макс», следственный отдел по Южно‑Сахалинску расследует дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Речь идёт о причинении смерти по неосторожности из‑за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
По данным следствия, мальчика госпитализировали в городское медучреждение, где ему сделали операцию под общим наркозом. Хирургическое вмешательство длилось примерно 30 минут и прошло успешно.
Трагедия произошла на этапе выхода из медикаментозного сна: у мальчика внезапно остановилось сердце и остановилось дыхание. Несмотря на проведённые реанимационные действия, спасти ребёнка не удалось.
Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося. В рамках расследования изучается изъятая медицинская документация, проводятся допросы работников учреждения и свидетелей происшествия.
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