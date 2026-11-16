На Сахалине ребёнок пережил операцию, но не очнулся

16 ноября 2026, 06:40

В Сахалинской области трёхлетний ребёнок погиб после операции

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

На Сахалине скончался трёхлетний ребёнок после проведённой операции, возбуждено уголовное дело. Об этом информирует пресс‑служба СУ СК по региону.