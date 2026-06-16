Россиянин жестоко избил ребенка за «неправильный» вход в лифт
Житель Владивостока напал на 14-летнего мальчика прямо в подъезде жилого дома. Об этом сообщают телеграм-канал Baza.
По данным источника, мужчине не понравилось, что школьник задел его, выходя из лифта. Несмотря на извинения последнего, неадекват ворвался в кабину и начал избивать ребенка. После этого он вытащил его в подъезд и продолжил наносить удары ногами, в том числе по голове. Все это происходило на глазах шестилетнего брата пострадавшего.
Восьмикласснику потребовалась помощь медиков. Его мать уже написала заявление в полицию, нападавшего ищут.
Ранее сообщалось, что 16-летнего подростка задержали за стрельбу по незнакомому мужчине на стадионе в Амурской области. Теперь ему грозит семь лет колонии по делу о хулиганстве.
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