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Россиянин жестоко избил ребенка за «неправильный» вход в лифт

Житель Владивостока жестоко избил восьмиклассника на входе в лифт
Фото: iStock/Sergey Granev

Житель Владивостока напал на 14-летнего мальчика прямо в подъезде жилого дома. Об этом сообщают телеграм-канал Baza.



По данным источника, мужчине не понравилось, что школьник задел его, выходя из лифта. Несмотря на извинения последнего, неадекват ворвался в кабину и начал избивать ребенка. После этого он вытащил его в подъезд и продолжил наносить удары ногами, в том числе по голове. Все это происходило на глазах шестилетнего брата пострадавшего.

Восьмикласснику потребовалась помощь медиков. Его мать уже написала заявление в полицию, нападавшего ищут.

Ранее сообщалось, что 16-летнего подростка задержали за стрельбу по незнакомому мужчине на стадионе в Амурской области. Теперь ему грозит семь лет колонии по делу о хулиганстве.

Лидия Пономарева

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