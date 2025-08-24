«Двери вылетали на ресепшн»: российские туристы рассказали о хаосе в отелях Хайнаня во время тайфуна
Российские туристы на Хайнане столкнулись с разрушительной силой тайфуна «Кадзики»: в отелях выбивало двери, ломало мебель, отключали электричество. Персонал укреплял окна скотчем и мешками с песком, а где-то предлагал пострадавшим самостоятельно убирать последствия разбушевавшейся природы.
Тайфун «Кадзики», обрушившийся на китайский остров Хайнань 24 августа, стал испытанием как для курортной инфраструктуры, так и для гостей острова. Российские туристы рассказали «АиФ-Москва» о подробностях пережитого хаоса.
Наталья, одна из собеседниц издания, отметила, что персонал её отеля подготовился заранее: окна усилили скотчем, убрали зонты и лежаки, укрепили входные двери металлическими уголками, досками и мешками с песка. Центральный вход был заблокирован, что спасло помещение от разрушений.
Однако не всем повезло одинаково. Мария рассказала, что в её отеле ветер выбил балконную дверь, а также двери в туалет и входную.
В противовес этому Ольга отметила высокий уровень подготовки своего отеля: несмотря на отключение электричества и сильный ветер, который ломал ветки и опрокидывал мопеды, в номерах было сухо, а окна и двери остались целыми.
Ранее туристы жаловались, что многоэтажные отели качались от порывов ветра. По данным Генконсульства РФ в Гуанчжоу, отменён один рейс из Саньи в Санкт-Петербург, а все пассажиры размещены в отелях.
