«Двери вылетали на ресепшн»: российские туристы рассказали о хаосе в отелях Хайнаня во время тайфуна

24 августа 2025, 23:38

Российские туристы рассказали о хаосе в отелях Хайнаня во время тайфуна

Фото: iStock/Elen11

Российские туристы на Хайнане столкнулись с разрушительной силой тайфуна «Кадзики»: в отелях выбивало двери, ломало мебель, отключали электричество. Персонал укреплял окна скотчем и мешками с песком, а где-то предлагал пострадавшим самостоятельно убирать последствия разбушевавшейся природы.