Родственники пропавшего в Босфоре пловца Свечникова начали самостоятельный поиск
Родственники российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфор, самостоятельно начали его поиски, не дожидаясь действий официальных служб.
По информации Telegram-канала Mash, близкие 29-летнего мастера спорта прибыли на место старта заплыва и выяснили от местных жителей, что ночью спасательные катера отсутствовали и активные поиски не проводились. Организаторы мероприятия сообщили, что нескольким участникам во время заплыва стало плохо, и им была оказана помощь, однако Свечникова среди них не было.
Инцидент произошел 24 августа. Заплыв через Босфор длиной 6,5 км собрал около трех тысяч участников из 81 страны мира, и Свечников стал единственным, кто не вышел на финиш.
По последним данным, его видели примерно в 500-600 метрах от старта, после чего он пропал из виду. На момент начала самостоятельных поисков родных с момента старта прошло уже около 17 часов.
Читайте также: