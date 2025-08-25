Трое мошенников обокрали курганца на 600 тысяч рублей через серию звонков
26-летний житель Кургана потерял 600 тысяч рублей после серии звонков от мошенников, которые представились сотрудниками почты, портала Госуслуг и банка. Мужчина перевел деньги на «безопасный счёт», поверив в легенду о оформленном на его имя кредите.
Инцидент произошел 23 августа 2025 года. Как сообщает пресс-служба УМВД по Кургану, мошенники действовали по отработанной схеме: первый звонящий представился работником почтовой службы и под предлогом доставки заказного письма выманил у мужчины код из СМС, несмотря на предупреждение в сообщении о неразглашении информации.
Второй мошенник, назвавшись сотрудником Госуслуг, сообщил о «подозрительном подключении» к аккаунту и выяснил, в каком банке жертва получает зарплату и имеет кредиты. Третий звонивший, представившийся сотрудником банка, убедил перевести деньги на безопасный счёт для защиты от якобы оформленного на его имя кредита. Под психологическим давлением мужчина установил удалённое приложение и через банкомат перевёл 600 тысяч рублей злоумышленникам, после чего те убедили его удалить приложение и переписку.
В полиции напомнили о базовых правилах безопасности: не сообщать коды из СМС, не переводить деньги на безопасные счета и не устанавливать неизвестные приложения по просьбе незнакомцев.
Читайте также: