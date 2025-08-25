Трое мошенников обокрали курганца на 600 тысяч рублей через серию звонков

25 августа 2025, 04:50

Фото: istockphoto/Vershinin

26-летний житель Кургана потерял 600 тысяч рублей после серии звонков от мошенников, которые представились сотрудниками почты, портала Госуслуг и банка. Мужчина перевел деньги на «безопасный счёт», поверив в легенду о оформленном на его имя кредите.