Изнасиловал, ударил молотком и задушил: россиянин получил срок за убийство чиновницы

31 августа 2026, 15:46

Нижегородец получил 21 год за жестокое убийство чиновницы

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Нижегородский областной суд вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве сотрудницы администрации Дзержинска. Информацию опубликовала пресс-служба регионального ГУ МВД.