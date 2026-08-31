Изнасиловал, ударил молотком и задушил: россиянин получил срок за убийство чиновницы
Нижегородский областной суд вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве сотрудницы администрации Дзержинска. Информацию опубликовала пресс-служба регионального ГУ МВД.
40-летнего местного жителя Андрея Васильева признали виновным в совершении особо тяжкого преступления и приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Как установили следствие и суд, инцидент произошел в августе 2025 года на территории дубовой рощи в районе реки Воложка. Фигурант дела, работавший водителем мусоровоза, в ходе ссоры с сожительницей на почве финансовых трудностей принял решение совершить нападение на прохожего с целью завладения деньгами.
Жертвой злоумышленника стала 48-летняя ведущий специалист управления социальной защиты населения, шедшая мимо. Согласно материалам дела, мужчина применил физическую силу, изорвал одежду потерпевшей, совершил в отношении нее действия сексуального характера, а затем убил ее. Забрав из сумки погибшей восемь тысяч рублей, нападавший скрылся с места происшествия.
Оперативникам удалось установить личность подозреваемого спустя десять дней. Ключевую роль в раскрытии преступления сыграла молекулярно-генетическая экспертиза (ДНК-анализ), а также подворовые обходы и опрос жителей Дзержинска.
В ходе судебного заседания Васильев заявил о раскаянии. Судья квалифицировал его действия как убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем и насильственными действиями сексуального характера. Фигуранта, помимо основного наказания, ждет ограничение свободы сроком на два года.
Гражданские иски потерпевшей стороны удовлетворили: с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей и возмещение имущественного ущерба на сумму свыше 270 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
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