Мужчина с серпом ворвался в дом и убил младенца из-за конфликта с его отцом
Мужчина с серпом ворвался в дом в бразильском муниципалитете Арал-Морейра, убил пятимесячного младенца и тяжело ранил его мать. Об этом сообщает Campo Grande News со ссылкой на материалы полиции.
Нападение произошло около двух часов ночи. Подозреваемый – Рафаэл Ромеро Эскобар – проник в жилище и нанёс удары серпом находившимся внутри людям. Орудие со следами крови впоследствии изъяли правоохранители. Пятилетней девочке, которая тоже была в доме, удалось убежать в заросли, а затем добраться до соседей и попросить о помощи.
Мать погибшего младенца госпитализировали в тяжёлом состоянии. Дело фигуранта правоохранители рассматривают как убийство при отягчающих обстоятельствах и покушение на убийство. Предварительно, Эскобар совершил нападение из мести – из-за старого конфликта с отцом ребёнка, связанного со сгоревшим мотоциклом.
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