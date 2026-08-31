Мужчина с серпом ворвался в дом и убил младенца из-за конфликта с его отцом

31 августа 2026, 04:37

В Бразилии мужчина с серпом ворвался в чужой дом, убил младенца и ранил его мать

Фото: iStock/Andrey Iudin

Мужчина с серпом ворвался в дом в бразильском муниципалитете Арал-Морейра, убил пятимесячного младенца и тяжело ранил его мать. Об этом сообщает Campo Grande News со ссылкой на материалы полиции.