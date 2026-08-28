Мужчина убил пытавшуюся выгнать его жену и закопал ее тело за домом
40-летнего жителя Уганды задержали по подозрению в убийстве собственной жены, тело которой нашли частично закопанным в банановой роще за их домом. Об этом сообщает издание Daily Monitor со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, мужчина совершил преступление 18 августа. Он расправился с женщиной и спрятал ее труп на плантации неподалеку.
Потерпевшая пропала без вести, а 21 августа местные заметили собак, собравшихся на плантации, и обнаружили останки. Полиция направила их на вскрытие. Как выяснилось, в семье нередко происходило домашнее насилие, а женщина требовала, чтобы муж покинул ее дом. Подозреваемый попытался скрыться, но позже попался в другом округе благодаря жителям, опознавшим его по фото в соцсетях.
На допросе мужчина признался в содеянном, а также заявил о причастности к преступлению брата погибшей. В настоящее время следователи проверяют эти показания.
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