Мужчина убил пытавшуюся выгнать его жену и закопал ее тело за домом

28 августа 2026, 17:05

В Уганде муж убил жену за попытку выгнать его из дома и закопал ее тело

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

40-летнего жителя Уганды задержали по подозрению в убийстве собственной жены, тело которой нашли частично закопанным в банановой роще за их домом. Об этом сообщает издание Daily Monitor со ссылкой на полицию.