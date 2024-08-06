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«Адские страдания»: пьяный брат спал в соседней комнате, пока его сестру избивали и насиловали

КП: житель Колымы пойдет под суд за убийство, изнасилование и кражу
06 августа 2024, 17:09
Фото: istock / Synthetic-Exposition

Фото: istock / Synthetic-Exposition

В декабре 2023 года Андрей* заработал себе на внушительный срок в тюрьме. Мужчина обокрал двух человек, до смерти избил и изнасиловал женщину.

Попросил подвести и обчистил

В ночь с 19 на 20 декабря 2023 года мужчина познакомился с дальнобойщиком и попросил подбросить его по пути в Якутию. Водитель согласился, позже они остановились для ночлега. Когда дальнобойщик уснул, Андрей решил обчистить добряка и забрал его деньги, вещи и телефон.

Проснувшись, россиянин обратился в полицию. Ущерб был оценён в 18 тысяч рублей.



Алкогольный угар

К 21 декабря Андрей добрался до поселка Сокол. Мужчина обратился к товарищу с просьбой найти ему мобильный телефон. Тот свел Андрея со знакомым Романом*, у которого и проходила встреча. От разговора компания перешла к распитию горячительных напитков. К ним присоединился еще один мужчина и его 39-летняя сестра Александра*, пишет «КП-Хабаровск».

Ближе к ночи компания стала расходиться. Брат с сестрой позволили Андрею остаться ночевать у себя и сами легли спать.

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Спал, пока сестру убивали и насиловали

Только гость совсем не планировал отдыхать: мужчина зашел к женщине, навалился на нее и стал раздевать. Женщина пыталась отбиваться, кричала, царапалась, звала брата на помощь. Но тот спал в глубоком алкогольном сне.

Разъяренный Андрей стал рукам и ногами избивать сопротивляющуюся жертву. Изверг топтал грудную клетку, растягивал рот, издевался и причинял адские страдания. Когда у женщин не осталось сил бороться, мужчина изнасиловал ее, после чего отправился в соседнюю комнату.
Мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье
Мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье

«Крышу сорвало»

К утру россиянка была уже мертва. Как считают следователи, это совершенно не волновало колымчанина. Мужчина обчистил квартиру, украл телефоны, забрал деньги из куртки жертвы. Краденое имущество оценили на 12 тысяч рублей.

После этого Андрей на автобусе доехал до Магадана, где скрылся в общежитии у знакомого. Долго прятаться не пришлось, негодяя нашли и заковали в наручники.

«У меня крышу сорвало», — заявлял преступник следователям в ответ на описание жестокой расправы над женщиной.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража», «Изнасилование, совершенное с особой жестокостью» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием».

Андрею грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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*имена изменены
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#суд
Суд арестовал таксиста из Дагестана за неповиновение полицейским в Москве
Суд арестовал таксиста-дагестанца на 10 суток за неповиновение полицейским
06 августа 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Суд назначил десять суток ареста таксисту из Дагестана за неповиновение полицейским Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. Уточняется, что мужчина также домогался пассажирок прямо во время поездки, но виновным его пока признали только в неповиновении. Известно, что в социальных сетях «горячего» парня были видео, где тот предлагал женщинам дать потрогать грудь в качестве оплаты водительских услуг.
Когда информация попала в СМИ, фигурант стал оправдываться, что ролики постановочные, а роль пассажирки исполняла его сестра. Скорее всего, он лжет, поскольку видеозаписи скрыты после общественного резонанса.

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#россия
#москва
#такси
#полиция
#криминал
#новости
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Стало известно, когда проверяли газ в рухнувшем после взрыва доме Нижнего Тагила
Задержанные газовики последними проверяли дом в Нижнем Тагиле перед взрывом
06 августа 2024, 18:38

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Задержанные мастер и два слесаря газовой службы последними проводили проверку оборудования в пятиэтажке в Нижнем Тагиле, где 1 августа от взрыва газа погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию пишет РИА Новости.
«Это те газовики, которые 24 июня проводили последнее техническое обслуживание в доме», — пояснила представитель пресс-службы.
Областное управление Следственного комитета РФ подтвердило информацию о задержании мастера и двух слесарей газовой службы, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Взрыв в жилом доме на улице Сибирской Нижнего Тагила прогремел в прошлый четверг, 1 августа, и привел к обрушению двух подъездов. Десять человек погибли, из среди которых пятеро детей. Региональный минздрав ране отмечал, что 11 человек находятся в больницах, троих детей и одного взрослого врачи готовят к выписке.

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#минздрав
#врачи
#обвинение
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#взрыв
#человек
#дома
#рф
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Появилось видео из Курской области, где боевики ВСУ пытаются прорвать границу РФ
06 августа 2024, 17:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В сети появилось видео, снятое в Курской области, где сейчас продолжаются бои с украинскими боевиками, которые на протяжении всего дня пытаются зайти на территорию региона. Кадры публикует Telegram-канал «Рыбарь».
Российские истребители пролетают прямо над головами мирных жителей.

По данным Минобороны РФ, во вторник, 6 августа, порядка 300 боевиков ВСУ при поддержке бронемашин атаковали российскую границу в Курской области. Пограничники ФСБ России совместно с войсками прикрытия государственной границы отражают атаки противника и наносят по местам их дислокации мощные удары в Сумской области.

Бронетехника украинских боевиков уничтожается армейской авиацией. В качестве подкрепления в район, где ведутся бои с диверсантами выдвинулась техника и личный состав российской группировки войск на Курском направлении.

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#минобороны рф
#всу
#истребители
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В Чехии приговорили к 7 годам добровольца ВСУ за мародерство в Буче
Суд Праги приговорил к 7 годам чешского добровольца ВСУ за мародерство в Буче
06 августа 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Hal Gamble

Городской суд Праги приговорил к 7 годам тюрьмы бывшего чешского военного Филипа Симана, который в составе добровольческого отряда ВСУ устраивал мародерство в Буче. Об этом пишет информационное агентство ČTK. Чех по приказу командиров обчищал оставленные местными жителями дома, указано в материале.
По данным агентства, в конце марта 2022 года 27-летний Симан, ранее два года отслуживший по контракту в Чехии, присоединился к украинскому добровольческому батальону «Карпатская сечь», не получив разрешение от президента. Согласно закону, чехи могут служить в иностранных подразделениях только с согласия главы республики.

Сообщается, что Симан командовал патрульным отрядом в Ирпене и Буче, а в его задачи входили так называемые операции по зачистке мест. В зоне боевых действий он промышлял мародерством в брошенных украинцами домах, как указано в статье, но сам признался лишь в присвоении солнечных очков и кислородной маски.

Агентство заявляет, что чеха задержала украинская военная полиция в апреле 2022 года, после чего его отправили под суд на родину.

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#суд
#полиция
#данные
#маски
#операции
#всу
#чехия
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Силовики задержали вербовщика ВСУ на Ставрополье
06 августа 2024, 16:38

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ставрополе силовики задержали вербовщика ВСУ, который предлагал местным жителям вступать в террористический легион «Свобода России»*. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, молодому человеку 23 года. Он работал бариста в кафе «Возле мангала». В прошлом году он публиковал угрозы в адрес России в чате легиона на украинском языке. Тогда же он предлагал мужчине и женщине перейти на сторону Украины, однако те отправились в полицию и рассказали о странных предложениях молодого человека.

Вербовщика задержали. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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* Организация признана террористической и запрещена в России.
#дело
#дороги
#уголовное дело
#фсб
#кафе
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Пострадавшему в массовой драке в Крыму боксеру Двали прооперировали выбитый глаз
06 августа 2024, 16:28

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Боксеру Двали, который пострадал в массовой драке в крымской Феодосии, провели операцию на поврежденном глазу. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. Хирурги работали больше четырех часов, указано в материале.
Как рассказал агентству сам боксер, глаз серьезно поврежден — травмированы и сетчатка, и хрусталик, и оболочка.
«Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция. Я в первый раз был под наркозом и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я еще сплю. С врачом после операции мы еще не общались», — поделился Двали.
Инцидент с избиением 24-летнего боксера Двали произошел 28 июля в Феодосии. Спортсмен вместе с товарищами вступился за подростка, которого избивала толпа мужчин, после чего нападавшие переключились на них. В драке Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз.

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#операции
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#спортсмен
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Жительница Курской области погибла при обстреле со стороны ВСУ
Смирнов: при обстреле Курской области со стороны ВСУ погибла девушка
06 августа 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

В результате обстрела со стороны ВСУ в Курской области погибла девушка. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«Одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования ее родным и близким», — говорится в публикации.

Чиновник добавил, что повреждены автомобили и жилые дома, обстановка сложная. Ранее сообщалось, что при обстреле Суджи пострадали пять человек, включая троих детей. В Глушковском районе противник атаковал дроном легковушку. В сети распространились кадры с последствиями атаки.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Боевики ВСУ постоянно атакуют приграничные территории РФ.

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#россия
#курская область
#новости
#обстрел
#всу
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В Туапсе горит торговый павильон — видео
Пожарные тушат торговый павильон в Туапсе
06 августа 2024, 15:04

Фото: istockphoto/abadonian

В краснодарском Туапсе горит торговый павильон. Как сообщили в МЧС России, пламенем охвачены 950 квадратов.
Самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте работают экстренные службы — десять единиц техники и 34 специалиста.

Ранее сообщалось о взрыве на заводе в Башкирии. Все случилось в минувший понедельник, 5 августа. По данным «РБК Уфа», инцидент произошел в цехе, где демонтировали старый трубопровод с помощью безогневой резки. Погибли все члены бригады, проводившие работы. Цех готовили к сносу.

Региональное следственное управление сообщало, что причиной стала газовоздушная смесь, которая воспламенилась. Возбуждено уголовное дело.

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Крупный пожар произошел после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Коми

В Харькове разгорелся мощный пожар на предприятии «Турбоатом»
#россия
#пожар
#краснодарский край
#новости
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Крупный пожар произошел после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Коми
Baza: в Коми на нефтеперерабатывающем заводе Усинска произошли взрыв и пожар
06 августа 2024, 14:53

Фото: istockphoto/abadonian

В республике Коми на нефтеперерабатывающем заводе в городе Усинск произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. На предприятии объявили эвакуацию, говорится в сообщении.
На опубликованном изданием видео можно заметить пожар и крупный столб черного дыма, который поднимается над заводом.
«Усинск. Где-то линия загорелась. Жесткое возгорание, утечка, взрыв был», — говорит за кадром автор видео.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в городском ЕДДС агентству РИА Новости. Других подробностей в диспетчерской не назвали, однако сам факт возгорания подтвердили, добавив, что на месте уже дежурят медики.

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#возгорание
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