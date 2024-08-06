«Адские страдания»: пьяный брат спал в соседней комнате, пока его сестру избивали и насиловали

Фото: istock / Synthetic-Exposition
В декабре 2023 года Андрей* заработал себе на внушительный срок в тюрьме. Мужчина обокрал двух человек, до смерти избил и изнасиловал женщину.
Попросил подвести и обчистилВ ночь с 19 на 20 декабря 2023 года мужчина познакомился с дальнобойщиком и попросил подбросить его по пути в Якутию. Водитель согласился, позже они остановились для ночлега. Когда дальнобойщик уснул, Андрей решил обчистить добряка и забрал его деньги, вещи и телефон.
Проснувшись, россиянин обратился в полицию. Ущерб был оценён в 18 тысяч рублей.
Алкогольный угарК 21 декабря Андрей добрался до поселка Сокол. Мужчина обратился к товарищу с просьбой найти ему мобильный телефон. Тот свел Андрея со знакомым Романом*, у которого и проходила встреча. От разговора компания перешла к распитию горячительных напитков. К ним присоединился еще один мужчина и его 39-летняя сестра Александра*, пишет «КП-Хабаровск».
Ближе к ночи компания стала расходиться. Брат с сестрой позволили Андрею остаться ночевать у себя и сами легли спать.
Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz
Спал, пока сестру убивали и насиловалиТолько гость совсем не планировал отдыхать: мужчина зашел к женщине, навалился на нее и стал раздевать. Женщина пыталась отбиваться, кричала, царапалась, звала брата на помощь. Но тот спал в глубоком алкогольном сне.
Разъяренный Андрей стал рукам и ногами избивать сопротивляющуюся жертву. Изверг топтал грудную клетку, растягивал рот, издевался и причинял адские страдания. Когда у женщин не осталось сил бороться, мужчина изнасиловал ее, после чего отправился в соседнюю комнату.
Мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье
«Крышу сорвало»К утру россиянка была уже мертва. Как считают следователи, это совершенно не волновало колымчанина. Мужчина обчистил квартиру, украл телефоны, забрал деньги из куртки жертвы. Краденое имущество оценили на 12 тысяч рублей.
После этого Андрей на автобусе доехал до Магадана, где скрылся в общежитии у знакомого. Долго прятаться не пришлось, негодяя нашли и заковали в наручники.
«У меня крышу сорвало», — заявлял преступник следователям в ответ на описание жестокой расправы над женщиной.Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража», «Изнасилование, совершенное с особой жестокостью» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием».
Андрею грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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*имена изменены
Алина Юрчак