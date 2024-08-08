Знакомство с чеченкой обернулось травмами: жители Грозного избили мигранта из-за девушки

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В Чечне группа местных жителей избили мигранта из-за девушки. Оказалось, что уроженец Таджикистана просто хотел познакомиться с чеченкой. Кто поддержал действия кавказцев и что на самом деле произошло в Грозном расскажет редакция «Радио 1».
Избиение мигранта чеченцами попало на видео
Ролик с избиением мужчины из Таджикистана был опубликован в телеграм-канале «Тут Чечня». На кадрах видно, как один из жителей республики избивает мигранта, еще двое стоят в нескольких метрах от них и наблюдают за происходящим. Пострадавший прижимает голову к земле и пытается увернуться от летящих на него с двух сторон ударов.
Причины конфликта в Чечне
По информации СМИ, мигрант подошел к чеченской девушке, чтобы познакомиться. Находившиеся неподалеку местные жители возмутились намерением иностранца и принялись его избивать. Вскоре в Сети появилось видео, на котором один из кавказцев, участвующий в разборках, объясняет причину происходящего.
«Здесь нет нацизма. Ко всем относимся уважительно, по-братски. Но если кто-то подойдет к чеченской девушке, то, клянусь Аллахом, с ним будет то же самое. И это еще цветочки», — заявил чеченец.
Реакция общественности
В комментариях под видео с избиением мигранта мнения пользователей разделились. Одни сочли действия молодых людей правильными, отметив, что таким образом мужчины защитили девушку от назойливого поклонника. Другие осудили чеченцев и обвинили в незаконной борьбе за «чистоту крови».
«Может так и надо? Пока не изнасиловал с ножичком у горла».
«Неплохо бы знать простую истину – собираешься в гости, изучи обычаи», – пишут пользователи Сети.
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