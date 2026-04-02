Изнасиловал, засунул шишки в рот и скинул в туалет: раскрыты детали убийства в Казахстане
Суд в Акмолинской области приговорил местного жителя к 22 годам заключения за убийство, совершённое более двух десятилетий назад. Об этом пишет пресс-служба судов Акмолинской области в своем Telegram-канале.
Преступление произошло в 2002 году. По версии следствия, 37-летний мужчина заметил на дороге 29-летнюю женщину. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и пыталась остановить машину.
Фигурант угрозами завёл пострадавшую на территорию стадиона. Там он избил её, тушил о тело сигареты и совершил изнасилование. Затем преступник засунул в рот жертве еловые шишки и землю, чтобы та не могла дышать. После этого мужчина сбросил тело в уличный туалет для сокрытия следов.
Расследование установило вину подсудимого только спустя 24 года. Выяснилось, что у него имеются предыдущие судимости. Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы. Также судебное решение обязывает его пройти принудительное лечение от алкогольной зависимости.
