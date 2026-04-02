Появились новые подробности об исполнителе теракта у Савеловского вокзала в Москве
В Москве у Савеловского вокзала 24 февраля 2026 года в результате взрыва погиб автоинспектор Денис Братущенко, еще двое его коллег пострадали.
Устройство привел в действие 23-летний житель Удмуртии, который, по данным организаторов пресс-конференции «Как мошенники толкают детей к совершению тяжких преступлений», сам до конца не осознавал своих действий. Об этом пишет ТАСС.
Согласно видеоматериалам, молодого человека «втемную» использовали иностранные террористы, предположительно украинские экстремисты. Исполнитель рассчитывал получить вознаграждение за передачу пакета, но в итоге приобрел «статус убийцы и террориста» и также погиб при дистанционном подрыве.
