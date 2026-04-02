Автомобильный мост обрушился в одной стране
Автомобильный мост обрушился в Италии из-за сильных дождей, вызвавших резкий подъем воды в реке Триньо. Об этом сообщает агентство ANSA.
Трассу закрыли еще 1 апреля, однако стихия привела к разрушению конструкции. За последние 48 часов в ряде регионов страны в среднем выпало не менее 80 мм осадков, в отдельных местах — более 120 мм.
В пострадавших районах, как пишет газета Corriere della Sera, продолжаются наводнения и оползни. Также наблюдаются нарушения в автомобильном и железнодорожном сообщении. В нескольких провинциях ввели режим ЧС.
Кроме того, сильные дожди затопили сельскую местность. Спасатели эвакуировали 50 водителей, который непогода застала врасплох.
Ранее сообщалось об обрушении железнодорожного моста в Дагестане из-за ливней. На том участке вводились ограничения для автомобилистов.
