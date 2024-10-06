В Барнауле сын исколол шею матери и воткнул ей ножницы в спину из-за замечания о пьянстве

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В Барнауле 37-летний сын исколол свою мать ножницами, а после воткнул их ей в спину из-за того, что женщина сделала ему замечание о пьянстве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Пострадавшую с колото-резаными ранами увезли в больницу.
По данным издания, все произошло, когда 59-летняя женщина приехала проведать внучек, но увидев пьяного сына, стала упрекать его.
Окровавленная мать смогла выбежать на улицу, где начала просить о помощи прохожих. Скорая увезла ее с многочисленными ранениями.
Канал отмечает, что сына пострадавшей уже задержали и возбудили уголовное дело. Мужчина сознался в содеянном.
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«Мужчина психанул, схватил на кухне ножницы и налетел на женщину. Он исколол шею матери, ударив как минимум 5 раз, а потом дважды воткнул ножницы ей в спину и вышел из комнаты», — говорится в сообщении.
Окровавленная мать смогла выбежать на улицу, где начала просить о помощи прохожих. Скорая увезла ее с многочисленными ранениями.
Канал отмечает, что сына пострадавшей уже задержали и возбудили уголовное дело. Мужчина сознался в содеянном.
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Данил Пономарев