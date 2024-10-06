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Троих действующих под видом «банды мигрантов» школьников взяли в Петербурге

06 октября 2024, 13:45
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Трех школьников после возбуждения уголовного дела о «банде мигрантов» задержали в Петербурге. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу главка регионального МВД.
В ведомстве уточнили, что дело завели по статье о хулиганстве. Всему причиной стала видеозапись в соцсетях, где авторы рассказывали про молодежные группировки мигрантов, появившиеся в городе.

Правоохранители проверили информацию и выяснили, что под «бандой мигрантов» имелись в виду 16-летние подростки, живущие в юго-западной части Петербурга. Ребята вместе гуляют, но учатся в разных местах.



По данным стражей порядка, тремя месяцами ранее два подростка подрались из-за девушки и снимали это. На записи было фото, где один из подростков держал предмет, напоминающий пистолет. Запись попала в сеть только сейчас. Третий молодой человек был на снимке с игрушечным пистолетом. По словам школьников, они не знают, как видео попало в соцсети.

С ребятами и их родителями проведена профилактическая беседа.

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#полиция
#уголовное дело
#дети
#подростки
В торговом центре Каспийска в Дагестане происходит пожар — МЧС
06 октября 2024, 14:23

Пожар в торговом центре Каспийска в Дагестане охватил 700 квадратных метров второго этажа, проинформировали в МЧС России.
«Дагестанские огнеборцы МЧС России тушат торговое здание. В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники», — сказано в публикации в Telegram-канале.
По информации главка регионального ведомства, горит трехэтажное здание «Пир» на Кирпичном шоссе, 13.

Как уточнили в администрации города, ТЦ располагается на территории ВЦ «Каспий экспо».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае произошел пожар на нефтебазе на десяти тысячах квадратных метров.

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#пожар
#новости
#торговый центр
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В Волгоградской области столкнулись «Мерседес» и «Газель», есть пострадавшие
В Волгоградской области число пострадавших в ДТП с «Газелью» выросло до 13
06 октября 2024, 11:34

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Число пострадавших в аварии с пассажирской «Газелью» на трассе в Волгоградской области увеличилось до 13. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
В субботу, 5 октября, на трассе Р-229 столкнулись «Газель» и «Mercedes». В результате аварии 30-летний водитель иномарки скончался на месте от полученных травм.

Уточняется, что все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Их состояние оценивается как «средней степени тяжести». По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что автобус с игроками футбольного клуба «Ростов» попал в ДТП на МКАД после игры со столичным «Спартаком». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Барнауле сын исколол шею матери и воткнул ей ножницы в спину из-за замечания о пьянстве
SHOT: в Барнауле сын изрезал мать ножницами из-за замечания о пьянстве
06 октября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

В Барнауле 37-летний сын исколол свою мать ножницами, а после воткнул их ей в спину из-за того, что женщина сделала ему замечание о пьянстве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Пострадавшую с колото-резаными ранами увезли в больницу.
По данным издания, все произошло, когда 59-летняя женщина приехала проведать внучек, но увидев пьяного сына, стала упрекать его.
«Мужчина психанул, схватил на кухне ножницы и налетел на женщину. Он исколол шею матери, ударив как минимум 5 раз, а потом дважды воткнул ножницы ей в спину и вышел из комнаты», — говорится в сообщении.
Окровавленная мать смогла выбежать на улицу, где начала просить о помощи прохожих. Скорая увезла ее с многочисленными ранениями.

Канал отмечает, что сына пострадавшей уже задержали и возбудили уголовное дело. Мужчина сознался в содеянном.

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В Москве автомобиль перевернулся на Новочеремушкинской улице
06 октября 2024, 08:05

Фото: iStock/Anton Novikov

В Москве автомобиль перевернулся на Новочеремушкинской улице в районе дома 17. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
На месте аварии работали сотрудники профильных служб города. Данные о пострадавших не уточняются.

К настоящему времени движение транспорта по Новочеремушкинской улице восстановлено после ДТП. Иные подробности не разглашаются. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что на Московском скоростном диаметре (МСД) грузовик перевернулся на проезжей части, в результате чего движение в сторону Каширского шоссе было остановлено. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
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Автобус с игроками российского футбольного клуба попал в ДТП
Автобус с игроками ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД
06 октября 2024, 07:55

Фото: iStock/conejota

Автобус с игроками футбольного клуба «Ростов» попал в ДТП на МКАД после игры со столичным «Спартаком». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
Игроки возвращались в Ростов-на-Дону после матча Российской Премьер-Лиги, который завершился поражением «желто-синих» со счетом 0:3. На выезде из столицы автобус попал в ДТП.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. В пресс-службе клуба, добавили, что авария была небольшой, поэтому путь спортсменов был продолжен.

В матче «Спартака» и «Ростова» голами отметились игроки Наиль Умяров и Шамар Николсон. Нападающий из Ямайки сделал дубль. Отмечается, что после победы ФК «Спартак» занял пятую строчку в турнирной таблице.

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#дтп
#автобус
#авария
#происшествия
#ростов
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В Липецке учительнице пригрозили увольнением за замечание ученице
06 октября 2024, 06:12

Фото: iStock/pcess609

Липецкой учительнице Алисе Кучеренко пригрозили увольнением после того, как она отругала второклассницу, которая начала есть на уроке. Об этом учительница рассказала в видеообращении, опубликованном изданием «Площадь».
Ученица не отреагировала на слова учителя. Тогда учительница поставила ученика рядом с доской и попыталась заставить его сосредоточиться на уроке. Инцидент перерос в скандал.

По словам Кучеренко, ученица сохраняла спокойствие, не плакала и была всем довольна. После этого учительницу пригласили на встречу с заместителем директора и матерью ученицы, но заместитель директора начала кричать и угрожать уволить его с позором.

Тогда учительница подчеркнула, что ее запугали и потребовали написать объяснительную. Директор школы также не поддержал учительницу. Разговор проходил в присутствии сотрудников прокуратуры.

Ранее сообщалось, что учительница начальной школы в Великобритании лишилась работы за то, что научила девятилетнего ученика танцевать для TikTok.

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#учитель
#ученики
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#прокуратура
#увольнение
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Автомобиль покинул место ДТП без водителя
В Стерлитамаке автомобиль покинул место ДТП без водителя после столкновения
05 октября 2024, 23:57

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Стерлитамаке (Республика Башкортостан) автомобиль столкнулся с другой машиной и уехал с места ДТП без водителя. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале издания Baza.
Утверждается, что после столкновения у автомобиля заклинило заднюю передачу, из-за чего он уехал с места происшествия. Спустя некоторое время автомобиль остановился, задев припаркованные возле магазина автомобили.

Ранее на Сиреневом бульвар в Москве перевернулся автомобиль, перевозивший 10 школьников. Находившийся за рулем 14-летний подросток не справился с управлением, что и привело к аварии.

Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит матери находившегося внутри подростка. Школьники решили прокатиться большой компанией после того, как несколько раз ездили вдвоем.

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#дтп
#автомобиль
#автомобили
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Замглавы комитета по инвестициям Петербурга Шарипов попался на взятке в 23,5 млн рублей
В Петербурге задержали за взятку замглавы комитета мэрии по инвестициям
05 октября 2024, 22:44

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

ФСБ и полиция задержали за взятку зампредседателя комитета по инвестициям Петербурга Максима Шарипова. Его подозревают в получении 23,5 миллионов рублей взятки. Об этом сообщил 5 октября ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Посредника задержали 2 октября, после того, как тот получил от представителя организации 1,5 миллиона рублей. Через два дня взяли с поличным и самого Шарипова.

По данным следствия, в 2023 году Шарипов получил от представителя коммерческой фирмы 23,5 млн рублей. За эти деньги чиновник обещал помочь заключить договоры аренды на три земельных участка без торгов. Обещание Шарипов не сдержал, вместо этого предложил заменить оговоренный участок на два других и потребовал еще 2,5 миллиона. После предприниматель обратился в правоохранительные органы.
«4 октября Шарипов в кафе на Дегтярном переулке получил от посредника, участвующего в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий 1,5 миллиона рублей, частично состоящих из муляжа <…> после чего был задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ и МВД России.

Чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере — часть 6 статьи 290 УК.

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#деньги
#фсб
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#ук
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Преследователь угрожает убить мотоблогершу Анютумини
Мотоблогерша Анютамини заявила, что избивший ее сталкер угрожает убийством
05 октября 2024, 21:57

Фото: istockphoto/ttretjak

Мотоблогерша Анютамини заявила, что получает угрозы убийством от преследователя, который ранее ее избил. Об этом Анна Макаренко рассказала журналистам.
По словам мотоциклистки, преследователь подкараулил девушку около дома, прыснул ей в лицо из перцового баллончика, а затем избил. Это случилось 21 сентября. Сталкера так и не поймали, а теперь на телефон Анны поступают угрозы.
«Ничего личного, но в следующий раз я тебя убью», — цитирует слова сталкера канал SHOT.

После девушки начали поступать сообщения со словами «помни, я рядом». Сейчас Анна пребывает в шоке и боится выходить на улицу без перцового баллончика. Сотрудники полиции все еще ищут преследователя.

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#уголовное дело
#нападение
#блогер
#мотоцикл
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