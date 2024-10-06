Троих действующих под видом «банды мигрантов» школьников взяли в Петербурге

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Трех школьников после возбуждения уголовного дела о «банде мигрантов» задержали в Петербурге. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу главка регионального МВД.
В ведомстве уточнили, что дело завели по статье о хулиганстве. Всему причиной стала видеозапись в соцсетях, где авторы рассказывали про молодежные группировки мигрантов, появившиеся в городе.
Правоохранители проверили информацию и выяснили, что под «бандой мигрантов» имелись в виду 16-летние подростки, живущие в юго-западной части Петербурга. Ребята вместе гуляют, но учатся в разных местах.
По данным стражей порядка, тремя месяцами ранее два подростка подрались из-за девушки и снимали это. На записи было фото, где один из подростков держал предмет, напоминающий пистолет. Запись попала в сеть только сейчас. Третий молодой человек был на снимке с игрушечным пистолетом. По словам школьников, они не знают, как видео попало в соцсети.
С ребятами и их родителями проведена профилактическая беседа.
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Правоохранители проверили информацию и выяснили, что под «бандой мигрантов» имелись в виду 16-летние подростки, живущие в юго-западной части Петербурга. Ребята вместе гуляют, но учатся в разных местах.
По данным стражей порядка, тремя месяцами ранее два подростка подрались из-за девушки и снимали это. На записи было фото, где один из подростков держал предмет, напоминающий пистолет. Запись попала в сеть только сейчас. Третий молодой человек был на снимке с игрушечным пистолетом. По словам школьников, они не знают, как видео попало в соцсети.
С ребятами и их родителями проведена профилактическая беседа.
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Никита Кротов