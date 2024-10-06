Троих действующих под видом «банды мигрантов» школьников взяли в Петербурге

В Барнауле 37-летний сын исколол свою мать ножницами, а после воткнул их ей в спину из-за того, что женщина сделала ему замечание о пьянстве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Пострадавшую с колото-резаными ранами увезли в больницу.