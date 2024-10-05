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Преследователь угрожает убить мотоблогершу Анютумини

Мотоблогерша Анютамини заявила, что избивший ее сталкер угрожает убийством
05 октября 2024, 21:57
Фото: istockphoto/ttretjak

Фото: istockphoto/ttretjak

Мотоблогерша Анютамини заявила, что получает угрозы убийством от преследователя, который ранее ее избил. Об этом Анна Макаренко рассказала журналистам.
По словам мотоциклистки, преследователь подкараулил девушку около дома, прыснул ей в лицо из перцового баллончика, а затем избил. Это случилось 21 сентября. Сталкера так и не поймали, а теперь на телефон Анны поступают угрозы.
«Ничего личного, но в следующий раз я тебя убью», — цитирует слова сталкера канал SHOT.



После девушки начали поступать сообщения со словами «помни, я рядом». Сейчас Анна пребывает в шоке и боится выходить на улицу без перцового баллончика. Сотрудники полиции все еще ищут преследователя.

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#уголовное дело
#нападение
#блогер
#мотоцикл
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии
05 октября 2024, 18:37

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

В городе-спутнике Запорожской атомной электростанции Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии. Город полностью обесточен и остался без света.
О случившемся в своём телеграм-канале сообщили сотрудники пресс-службы городской администрации. В публикации указывается, что авария связана с неполадками в сетях электропередачи за пределами города. В настоящее время специалисты устанавливают прицины произошедшего, чтобы затем приступить к аварийно-восстановительным работам.

Энергодар находится на левом берегу Днепра, неподалёку от него расположена Запорожская АЭС. Это самая крупная атомная электростанция в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности. С октября 2022 года Энергодар и ЗАЭС находятся под контролем России.

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#аэс
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#электроэнергия
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Военного блогера «Тринадцатого» задержали по уголовной статье
Военного блогера «Тринадцатого» задержали в России по уголовной статье
05 октября 2024, 18:29

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Блогера Егора Гузенко, который использует в сети псевдоним «Тринадцатый», объявили в розыск в России и задержали в Ставропольском крае. О задержании сообщил сам блогер в Telegram-канале.
Автор Telegram-канал находится в разыске по уголовное статье, пишет РИА Новости со ссылкой на базу МВД России. При этом статья, по которой Гузенко объявили в розыск, не разглашается.

Сам блогер сообщает, что его уже задержали в Ставропольском крае, когда он приехал в отпуск со спецоперации. На канал Гузенко подписаны более 300 тысяч аккаунтов. Автор канала публикует материалы на военную тематику. Гузенко утверждает, что отправился добровольцем на Донбасс еще в 2014 году и воевал 10 лет. По сообщению других источников, в 2021 году Гузенко задержали в Петербурге на драку, после чего тот утроил дебош в отделе полиции.

Официальной информации по нынешнему задержанию пока нет.

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#блогер
#telegram
#уголовное дело
#задержание
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Толпа мигрантов без причин избила троих жителей Самары
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении толпы мигрантов в Самаре
05 октября 2024, 17:49

Фото: сайт СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по нападению мигрантов на жителей Самарской области. Об этом сообщает 5 октября пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, толпа мигрантов из стран ближнего зарубежья напала на троих местных жителей под Самарой. Людей жестоко избили без каких-либо причин. Дело возбудили по статье 213 УК — уголовное хулиганство с применением насилия.
«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении следственного комитета.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело против молодежных банд мигрантов в Петербурге. Причиной стал своего рода террор, который устроили этнические группировки против жителей Петербурга.

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#следственный комитет
#уголовное ук
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#драка
#самарская область
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Хранилище с 3000 тонн гороха горит в Красноярске
05 октября 2024, 16:37

Фото: официальный Telegram-канал МЧС России

Хранилище с тремя тысячами тонн гороха горит в Красноярске. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что огонь распространился на площади 2,4 тысячи квадратных метров.

В настоящее время на месте происшествия работают 16 пожарных и шесть единиц техники.

Накануне ведомство сообщило о ликвидации возгорания на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае. Тогда огонь распространился на площади в 10 тысяч квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Вероятной причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования или электропроводки.

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#мчс
#пожар
#склад
#красноярский край
#происшествия
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В Ставрополье задержали разыскиваемого с 2022 года военблогера «Тринадцатого»
В Ставропольском крае задержали военного блогера «Тринадцатого»
05 октября 2024, 16:20

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ставропольском крае задержали военного блогера «Тринадцатого» (Егор Гузенко). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина находился на городском празднике. Правоохранители заметили его, оперативно заковали в наручники и уложили на землю до прибытия спецтранспорта.

По данным канала, причиной задержания стало хулиганство с применением оружия. Гузенко дважды задерживали в Петербурге в 2021 году, когда он сначала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из аэрозольного пистолета, затем подрался с тремя мужчинами, после чего словам стену в отделе полиции.

20 октября 2021 года суд вынес приговор о мере пресечения в виде домашнего ареста. Однако 6 марта 2022 года он скрылся и отправился в зону СВО. Тогда же его объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск.

В родной Новопавловск в Ставрополье он вернулся впервые за долгое время. Там его и задержали в субботу.

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#задержание
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#хулиганство
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Пограничники задержали украинку, незаконно пересекшую границу между РФ и Эстонией
ФСБ: под Псковом задержали украинку за незаконное пересечение границы России
05 октября 2024, 15:30

Фото: iStock/FooTToo

Российские пограничники в Псковской области задержали гражданку Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что задержанная женщина не имела при себе документов. По её словам, она специально оставила их в Эстонии по личным мотивам. При этом она не скрывала, что является гражданкой Украины.

Пограничники осмотрели вещи женщины. Помимо денег, там находились болторез и плоскогубцы, с помощью которых она могла преодолевать заграждения. Также с собой у неё были вещи для длительного пребывания в лесу: фонарик, походные спички и газовая горелка.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы РФ.

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#граница
#россия
#эстония
#украина
#фсб
#задержание
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Под Саратовом родители накачали детей антидепрессантами, чтобы отдохнуть
SHOT: четыре ребёнка отравились неизвестным веществом в Саратовской области
05 октября 2024, 14:18

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Саратовской области четверо детей отравились неизвестным веществом. По одной из версий, взрослые дали им антидепрессанты, чтобы те не шумели и не мешали им отдыхать, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в пятницу вечером в Вольске госпитализировали двух братьев пяти и девяти лет и их семилетнюю сестру. Все они поступили в больницу с признаками сильного отравления, предположительно, лекарственными средствами. Чуть позднее стало плохо 13-летней девочке из другой семьи.

Выяснилось, что вечером семья с тремя детьми пришла в гости к своим знакомым в селе Барановка. Дети играли и сильно шумели. И тут рассматриваются две версии произошедшего. Либо взрослые, дабы успокоить отпрысков, дали им успокоительное. Либо же они приняли препарат от кашля. После этого дети пожаловались на ухудшение состояния.

Также в настоящее время проводится проверка еды, которую в этот вечер ели все отравившиеся дети.

Врачам удалось стабилизировать состояние всех пострадавших. Однако семилетнюю девочку пришлось перевезти в больницу Саратова.

Сейчас с родителями беседуют сотрудники полиции.

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#скорая помощь
#саратовская область
#отравление
#госпитализация
#дети
#лекарства
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В Якутии отравились около 30 учеников спортивной школы
В Якутии до 29 человек выросло число отравившихся в спортивной школе
05 октября 2024, 13:06

Фото: iStock/sudok1

В Якутии 29 детей отравились в спортивной школе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что инцидент произошёл в Мегино-Кангаласском районе республики. В общей сложности пострадали 29 детей, из которых 25-ти потребовалась госпитализация в инфекционное отделение, а ещё четыре проходят амбулаторное лечение.

В настоящее время врачи оценивают состояние детей как стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Минздраве добавили, что при получении первых вызовов в Мегино-Кангаласской центрально районной больнице сразу развернули дополнительные койки. В лечебном учреждении есть все необходимые для восстановления детей препараты.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о санитарно-эпидемиологическом расследовании в пищеблоке спортивной школы. Сейчас он закрыт, а учебный процесс в заведении переведён на дистанционный формат.

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#якутия
#отравление
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#госпитализация
#проверка
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Экипированная украинская диверсантка пыталась прорваться в Россию из Эстонии
Украинская диверсантка пыталась прорваться в Россию через границу из Эстонии
05 октября 2024, 12:58

Фото: istockphoto/kodda

Экипированную 18-летнюю девушку из Украины поймали в ночном лесу, когда та пыталась прорваться в Россию через границу из Эстонии. При себе у предполагаемой диверсантки, были средства для поджогов, кусачки для проволоки и средства для выживания.
При себе у девушки были ножи, бутылка с бензином, арматурные ножницы, плоскогубцы, фонарик, газовая горелка и рабочие перчатки. Как сообщает канал SHOT, на допросе задержанная заявила, что является гражданкой Украины, но никакие документы не предъявила.

Попытку незаконно пересечь российскую границу, 18-летняя украинка объяснила личным мотивом. Девушку задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области. За незаконное пересечение государственной границы возбудили уголовное дело. Истинные мотивы и детали преступления еще предстоит выяснить.

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