Преследователь угрожает убить мотоблогершу Анютумини

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Мотоблогерша Анютамини заявила, что получает угрозы убийством от преследователя, который ранее ее избил. Об этом Анна Макаренко рассказала журналистам.
По словам мотоциклистки, преследователь подкараулил девушку около дома, прыснул ей в лицо из перцового баллончика, а затем избил. Это случилось 21 сентября. Сталкера так и не поймали, а теперь на телефон Анны поступают угрозы.
После девушки начали поступать сообщения со словами «помни, я рядом». Сейчас Анна пребывает в шоке и боится выходить на улицу без перцового баллончика. Сотрудники полиции все еще ищут преследователя.
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«Ничего личного, но в следующий раз я тебя убью», — цитирует слова сталкера канал SHOT.
После девушки начали поступать сообщения со словами «помни, я рядом». Сейчас Анна пребывает в шоке и боится выходить на улицу без перцового баллончика. Сотрудники полиции все еще ищут преследователя.
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Лия Мурадьян