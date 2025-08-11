Достижения.рф

Изнасилование девушки в подвале 11-летней давности раскрыли в Москве

Фото: iStock/Yingko

В Москве 36-летнего иностранца обвинили в изнасиловании девушки 11-летней давности. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.



По информации, полученной от следствия, 3 декабря 2014 года на Ленинградском проспекте произошло нападение на девушку. Неизвестный силой затащил ее в подвал, где отобрал телефон и угрожая расправой, совершил насильственные действия. После этого мигрант снял с пострадавшей украшения и нашел еще один телефон.

Сразу после происшествия преступника не удалось задержать. Его личность установили только через 11 лет. В настоящее время с ним проводятся следственные мероприятия.

Екатерина Коршунова

