Изнасилование девушки в подвале 11-летней давности раскрыли в Москве

11 августа 2025, 10:17

В Москве иностранца обвинили в изнасиловании девушки 11-летней давности

Фото: iStock/Yingko

В Москве 36-летнего иностранца обвинили в изнасиловании девушки 11-летней давности. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.