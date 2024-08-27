«Я поняла, что был секс»: Интернет-знакомство привело к истязанию и групповому изнасилованию

Романтическое свидание с незнакомцем из Сети обернулось настоящим кошмаром. Мужчина, который пригласил 35-летнюю Ирину к себе домой, оказался не один. О том, что произошло с женщиной в злополучной квартире расскажет редакция «Радио 1».