«Я поняла, что был секс»: Интернет-знакомство привело к истязанию и групповому изнасилованию

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
Романтическое свидание с незнакомцем из Сети обернулось настоящим кошмаром. Мужчина, который пригласил 35-летнюю Ирину к себе домой, оказался не один. О том, что произошло с женщиной в злополучной квартире расскажет редакция «Радио 1».
Знакомство через Интернет
Ирина решила найти партнера для встреч через Интернет. Она была впечатлена фотографией молодого человека, и они начали общаться. Через некоторое время 34-летний Николай предложил женщине встретиться. Свидание он назначил в своей квартире.
Групповое изнасилование
Оказалось, что вместе с Николаем в жилище находился еще один мужчина.
Как только Ирина попала в квартиру, Николай и его товарищ немедленно напали на неё. Женщину заковали в наручники и ограбили. Мужчины по очереди издевались над ней в течение всей ночи. Утром, когда её мучители вышли в другую часть квартиры, Ирине удалось воспользоваться моментом и выпрыгнуть из окна на третьем этаже.
Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko
Преступники мгновенно поняли, что их жертва пытается убежать, спустились вниз и затащили её обратно. К счастью для девушки, всё это увидели соседи и сразу же вызвали полицию. Прибывшие на правоохранители вскоре установили, из какого окна выбралась женщина. Истерзанная женщина была спасена, а злоумышленники задержаны.
Жуткие подробности трагедии
Позже женщина рассказала правоохранителям, что ее знакомый выглядел не так, как на фото в Интернете, что сразу ее насторожило. Однако ехать домой женщина не спешила и осталась в компании двух мужчин. По словам Ирины, она выпила лишь бокал вина, но, когда очнулась поняла, что в напиток было что-то добавлено.
«От такого количества я обычно не пьянела. Они что-то подсыпали. Я проснулась, когда было уже светло, я была голой. Я сразу поняла, что был секс. Попыталась уйти, но меня стали избивать», — рассказала пострадавшая.Кроме того, что насильники наносили удары женщине, они помочились на нее и грозились убить.
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