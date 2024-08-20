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Пьяный доктор-убийца: 21-летнюю студентку медуниверситета жестоко убили на дежурстве, подробности

20 августа 2024, 14:47
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

29 марта 2021 года в тихом провинциальном Фатежe произошла ужасная трагедия, потрясшая не только местных жителей, но и всю страну. В этот день город прощался с 21-летней Ириной, студенткой медуниверситета, которая погибла на своем рабочем месте — в Фатежской районной больнице.
Подробнее о том, как мечты о будущем могут быть разрушены в один миг, расскажет редакция «Радио 1».

Ирина: жизнь, полная надежд

Ирина была не просто студенткой, она была ярким примером целеустремленной и отзывчивой молодой женщины. Училась на четвертом курсе медицинского университета и работала медсестрой в ковидном отделении. С осени 2020 года она добровольно пошла в красную зону, чтобы помогать больным. Коллеги и пациенты любили ее за доброту и улыбку.



В планах у Ирины было стать нейрохирургом — она собиралась участвовать в олимпиаде в Москве и поступать в аспирантуру. К сожалению, ее жизнь оборвалась жестоким образом.

Фото: iStock/Igor Ploskin

Убийство на рабочем месте

Ночь на 27 марта стала роковой для Ирины. Она находилась на дежурстве, когда коллега — анестезиолог-реаниматолог Андрей С. — жестоко избил и задушил ее. По свидетельствам сотрудников больницы, он находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

Отчим девушки Александр рассказал, что этот врач частенько был пьян. Вечером он угрожал медсестрам, его выволок из кабинета другой доктор, а девушки закрылись в кабинете. Ирина пошла вниз, на первый этаж, мужчина последовал за ней. Тело девушки было найдено около лифта с явными признаками насилия.

«Мы слышали, что врач даже пытался реанимировать Иру, подключал ее к аппаратам», – сказал отчим.

Фото: iStock/Sergiy1975

Судебное разбирательство и общественный резонанс

Мужчина признался в содеянном, но утверждал, что не имел намерения убивать Ирину. Доктор-убийца просил о домашнем аресте, обещая сотрудничать со следствием, однако суд решил взять его под стражу. В городе ходили слухи, что девушку не только избили и задушили, но и изнасиловали.

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#суд
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#пациенты
«Выбивал зубы и ломал ребра»: жертве домашнего насилия Гончаровой вынесли приговор за убийство мужа
20 августа 2024, 14:44

Фото: istockphoto/sanchairat

Суд вынес приговор в виде семи лет лишения свободы для бывшей журналистки Оксаны Гончаровой, признанной виновной в убийстве её бывшего гражданского мужа Алексея Самусева. Присяжные единогласно постановили, что Гончарова совершила умышленное преступление. Защитник же подсудимой утверждал, что она действовала в состоянии самообороны против своего трижды судимого партнёра, неоднократно применившего к ней насилие. О том, что заставило женщину расправится с супругом и почему она много лет терпела издевательства – в материале «Радио 1».

Суд над Гончаровой

Фото: соцсети О. Гончаровой

Бывшая журналистка «Ведомостей» и РБК Оксана Гончарова приговорена к семи годам лишения свободы за убийство её экс-супруга Алексея Самусева. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на адвоката Гончаровой Александра Гаранина. Суд также удовлетворил иск родителей Самусева, обязав Гончарову выплатить каждому из них по одному миллиону рублей.

В заключительном слове Гончарова отметила, что не боится наказания, но хочет, чтобы оно соответствовало ее поступку. Дело рассматривалось при участии присяжных заседателей, которые единогласно пришли к выводу о виновности Гончаровой.


Убийство Гончаровой экс-супруга


Инцидент произошел 28 сентября 2022 года в квартире Гончаровой в Электростали. В тот день гражданский муж и его знакомый Максим Валиулин пришли к женщине и начали распивать спиртное на кухне. На тот момент Гончарова и Самусев уже не состояли в отношениях, но поддерживали отношения ради общих детей.

«Мы сидели у меня на кухне, выпили. Настало время расставаться, и я вежливо попросила мужчин уйти домой. Максим стал одеваться, а Алексей в ответ начал меня избивать. Матерным словом он дал понять, что бить будет сильно. От первого удара в спину у меня перехватило дыхание, и я чуть не потеряла сознание, мне было очень больно, у меня и так сломаны все ребра. Но он продолжал избивать», — приводит «Комсомольская правда» слова Гончаровой.

Во время конфликта Самусев схватил ножницы, которые находились на столе, но Гончарова перехватила их и нанесла ему четыре удара, один из которых попал в яремную вену в области шеи. В ответ Самусев ударил женщину ногой и вышел из квартиры. На следующий день он скончался в больнице.
Через два дня Гончарову арестовали и предъявили обвинение по статье за умышленное убийство.


Фото: соцсети О. Гончаровой

Муж избивал Гончарову несколько лет


Во время следствия по делу экспертиза обнаружила у Гончаровой более десяти телесных повреждений и порез на спине. По словам адвоката, бывшая журналистка на протяжении многих лет была жертвой домашнего насилия со стороны своего гражданского супруга. Самусев имел три судимости и был привлечен к административной ответственности около 40 раз.
«В пьяном виде он нападал на Оксану. Не просто нападал, а выбивал ей зубы и ломал ребра — в итоге все ребра оказались сломанными. Оксана вызывала полицию, фиксировала травмы и долго восстанавливала здоровье», — сообщает «Комсомольская правда».

Журналистка призналась следователям, что подвергалась побоям с 2007 года.

«На протяжении 15 лет я надеялась на изменения к лучшему. Как любая женщина, я прощала и верила, что он изменится. Я не могла представить, что всё завершится так», — отметила Гончарова в своем последнем слове на суде.
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Причиной пожара на нефтебазе в Пролетарске стло падение трех БПЛА
20 августа 2024, 14:15

Фото: istockphoto / bbsferrari

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области произошёл в воскресенье после падения трёх беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. Об этом РИА Новости сообщил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.
«Беспилотники были большие и мощные, самолётного типа. Сразу же произошло возгорание в трёх разных местах», — рассказал Валерий Горнич.

Ранее в воскресенье губернатор региона сообщил об отражении атаки БПЛА на юго-востоке Ростовской области. Из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске загорелись ёмкости с дизельным топливом.

В результате тушения пожара пострадал 41 пожарный. В городе был введён режим чрезвычайной ситуации.

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#губернатор
#пожарный
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#возгорание
#режим
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В Турции пропала замдиректор школы для реабилитации детей-инвалидов из Москвы
20 августа 2024, 13:53

Фото: istockphoto / 9parusnikov

В Турции уже четвёртый день продолжаются поиски Натальи Сомовой, заместителя директора московской школы для реабилитации детей-инвалидов, сообщили SHOT.
48-летняя Наталья отправилась на прогулку в горы и исчезла. Её исчезновение заметили в отеле Marmaris Park Hotel.

«Наталья Сомова — заместитель директора Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых в Москве. 17 августа она покинула отель и отправилась по Карийской тропе на прогулку. С тех пор о её местонахождении ничего не известно», — сообщили в издании.

Сотрудники экстренных служб Мармариса ведут поисковые работы, в том числе с помощью собак. На данный момент обследовано более 11 квадратных километров территории.

Родственники Натальи очень обеспокоены и ждут любой информации о её местонахождении. Они поддерживают связь с Турцией через туристическое агентство и просят волонтёров помочь в поисках.

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#школы
#горы
#отель
#сотрудники
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Площадь пожара в Пролетарске достигла 10 тыс квадратных метров
20 августа 2024, 13:40

Фото: istockphoto / abadonian

Площадь пожара в Пролетарске Ростовской области, где загорелось дизельное топливо после падения обломков сбитого беспилотника, составляет 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Валерий Горнич.
«Угрозы взрыва нет, людям тоже ничего не угрожает. Для тушения пожара привлекли группировку пожарных в составе 520 человек. Также готовятся четыре единицы авиационной техники», — поделился Валерий Горнич.

В ночь на 18 августа на территорию одного из городских промышленных складов упали обломки беспилотного летательного аппарата. Из-за этого возникло возгорание дизельного топлива, и в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что 41 пожарный, участвовавший в тушении пожара на промскладе, обратился в центральную районную больницу Пролетарского района. Из них 18 человек были госпитализированы, а пятеро находятся в реанимации.

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#губернатор
#пожарный
#ночь
#человек
#возгорание
#чс
#режим
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Спасатели нашли пострадавших в горах Пакистана альпинистов из России
20 августа 2024, 13:08

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

В северной части региона Гилгит-Балтистан, спасатели обнаружили двух российских альпинистов, которые пострадали во время восхождения на гору Гашербрум IV. О происшествии сообщило издание «Известия» в своём Telegram-канале.
«Состояние альпинистов удовлетворительное, но одному из них нужна помощь при передвижении. В настоящее время они спускаются к плато, чтобы туда смог приземлиться вертолёт», — говорится в материале.

Из-за неблагоприятных погодных условий путь займёт несколько часов.

Ранее стало известно, что российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на горе Гашербрум. В субботу, 17 августа, в месте, где он работал, произошёл обвал. С тех пор связь с Ниловым была потеряна.

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#помощь
#альпинист
#займ
#плато
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Блогера Поднебесного обвинили в педофилии по двум статьям
20 августа 2024, 11:38

Фото: istockphoto / Yingko

Блогеру Алексею Поднебесному, который называет себя антифеминистом, были предъявлены обвинения по двум статьям: «Развратные действия» и «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Об этом сообщили в NEWS.ru.
В Санкт-Петербурге был задержан известный блогер Алексей Поднебесный. По мнению главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, в своих видео он проявлял неуважение к женщинам.

«Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет из-за одного из видео, где 46-летний блогер целуется с 15-летней на вид девушкой и трогает её за грудь.В разговоре с журналистами Поднебесный объяснил, что девушка представилась ему как 23-летняя, однако он не проверял её документы, поскольку не вступал с ней в интимные отношения», — сообщили в издании.

Теперь Следственный комитет Санкт-Петербурга будет расследовать дело, связанное с этим инцидентом.

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#следственный комитет
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Мужчина опоздал на авиарейс и залез в багажный отсек, но перепутал самолет
Пассажир S7 опоздал на посадку и залез в багажный отсек не того самолета
20 августа 2024, 11:32

Фото: iStock/frentusha

Мужчина залез в багажный отсек авиалайнера Airbus A321 в аэропорту Домодедово, так как опоздал на свой рейс. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 41-летний пассажир опоздал на рейс S7 2625 до Новокузнецка. После чего мужчина решил пробраться в багажный отсек Airbus A321, однако перепутал и попал на рейс S7 2581 в Норильск, тогда как его борт уже более часа находился в пути.

Согласно информации источника, нарушителя обнаружили и задержали. Вылет самолет был задержан на час.

Ранее сообщалось, что во время полета мужчина, летевший в Магадан из Мурманска, поднялся с места и попытался открыть дверь самолета. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство сожителя
#самолет
#пассажир
#мужчина
#аэропорт
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Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство сожителя
Экс-журналистке РБК Гончаровой назначили семь лет колонии за убийство сожителя
20 августа 2024, 11:09

Фото: iStock/fotoember

Электростальский городской суд Московской области приговорил к 7 годам колонии экс-журналистку РБК Оксану Гончарову, которую присяжные признали виновной в убийстве сожителя. Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Гаранин.
Адвокаты обвиняемой настаивали в суде, что действия их подзащитной являлись самообороной, так как во время конфликта мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и первым нанес ей удары ножницами. Уточняется, что бывшая журналистка неоднократно становилась жертвой насилия со стороны Самусева.

Согласно информации источника, Гончаровой предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве.

Напомним, инцидент произошел в 2022 году. Оксана Гончарова напала на сожителя и заколола его ножницами, когда он выпивал вместе с другом в ее квартире. Мужчина был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

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#убийство
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10-летний мальчик уехал кататься на самокате и погиб
В Парголово 10-летний мальчик погиб, катаясь на электросамокате
20 августа 2024, 09:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

Десятилетний мальчик из Краснодарского края уехал кататься на самокате и погиб в Парголово. Об этом сообщает «Фонтанка».
Школьник приехал в Петербург вместе с бабушкой, чтобы посмотреть достопримечательности. Они остановились у родственников в Парголово.

В квартире был электросамокат, и мальчик захотел покататься на нем. Во время прогулки школьник оторвался от сопровождающего и значительно уехал вперед.

Спустя некоторое время родственник обнаружил самокат и ребенка на земле на расстоянии друг от друга. Медики констатировали смерть мальчика. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства падения и гибели несовершеннолетнего.

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