Пьяный доктор-убийца: 21-летнюю студентку медуниверситета жестоко убили на дежурстве, подробности

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29 марта 2021 года в тихом провинциальном Фатежe произошла ужасная трагедия, потрясшая не только местных жителей, но и всю страну. В этот день город прощался с 21-летней Ириной, студенткой медуниверситета, которая погибла на своем рабочем месте — в Фатежской районной больнице.
Подробнее о том, как мечты о будущем могут быть разрушены в один миг, расскажет редакция «Радио 1».
В планах у Ирины было стать нейрохирургом — она собиралась участвовать в олимпиаде в Москве и поступать в аспирантуру. К сожалению, ее жизнь оборвалась жестоким образом.
Отчим девушки Александр рассказал, что этот врач частенько был пьян. Вечером он угрожал медсестрам, его выволок из кабинета другой доктор, а девушки закрылись в кабинете. Ирина пошла вниз, на первый этаж, мужчина последовал за ней. Тело девушки было найдено около лифта с явными признаками насилия.
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Ирина: жизнь, полная надеждИрина была не просто студенткой, она была ярким примером целеустремленной и отзывчивой молодой женщины. Училась на четвертом курсе медицинского университета и работала медсестрой в ковидном отделении. С осени 2020 года она добровольно пошла в красную зону, чтобы помогать больным. Коллеги и пациенты любили ее за доброту и улыбку.
В планах у Ирины было стать нейрохирургом — она собиралась участвовать в олимпиаде в Москве и поступать в аспирантуру. К сожалению, ее жизнь оборвалась жестоким образом.
Фото: iStock/Igor Ploskin
Убийство на рабочем местеНочь на 27 марта стала роковой для Ирины. Она находилась на дежурстве, когда коллега — анестезиолог-реаниматолог Андрей С. — жестоко избил и задушил ее. По свидетельствам сотрудников больницы, он находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.
Отчим девушки Александр рассказал, что этот врач частенько был пьян. Вечером он угрожал медсестрам, его выволок из кабинета другой доктор, а девушки закрылись в кабинете. Ирина пошла вниз, на первый этаж, мужчина последовал за ней. Тело девушки было найдено около лифта с явными признаками насилия.
«Мы слышали, что врач даже пытался реанимировать Иру, подключал ее к аппаратам», – сказал отчим.
Фото: iStock/Sergiy1975
Судебное разбирательство и общественный резонансМужчина признался в содеянном, но утверждал, что не имел намерения убивать Ирину. Доктор-убийца просил о домашнем аресте, обещая сотрудничать со следствием, однако суд решил взять его под стражу. В городе ходили слухи, что девушку не только избили и задушили, но и изнасиловали.
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Дарья Осипова