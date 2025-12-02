Изнасиловавшего 18-летнюю пассажирку водителя такси осудят в Москве
В Москве перед судом предстанет водитель такси, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности 18-летней девушки. Об этом сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР) в своем Telegram-канале.
По информации следствия, 4 ноября злоумышленник перевозил пассажирку и, оказавшись в уединенном месте, напал на нее, применив насилие и совершив действия сексуального характера. После преступления он покинул место происшествия, а потерпевшая обратилась в полицию.
Подозреваемого задержали, и экспертиза подтвердила его причастность к деянию. На время расследования уголовного дела мужчину поместили под арест в СИЗО.
Сейчас дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
