Изнасиловавшего 18-летнюю пассажирку водителя такси осудят в Москве

02 декабря 2025, 11:06

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В Москве перед судом предстанет водитель такси, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности 18-летней девушки. Об этом сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР) в своем Telegram-канале.