В российской школе вспыхнул пожар

Учащихся школы №27 в Сургуте эвакуировали из-за пожара
Фото: iStock/wirot pathi

Учащихся школы №27 в Сургуте эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО.



По данным ведомства, в одном из кабинетов загорелся светильник, и детей вывели из класса. На момент прибытия первых пожарных повреждения получили стул, парта и часть линолеума.

Вскоре всех 480 учащихся и 46 сотрудников школы оперативно эвакуировали в спорткомплекс. Когда огонь потушили, детям отдали их вещи и отправили по домам.

Как уточнили в городском департаменте образования, школа временно перешла на дистанционное обучение. Занятия продолжатся в очном формате 3 декабря.

Лидия Пономарева

