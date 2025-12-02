В российской школе вспыхнул пожар
Учащихся школы №27 в Сургуте эвакуировали из-за пожара
Учащихся школы №27 в Сургуте эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО.
По данным ведомства, в одном из кабинетов загорелся светильник, и детей вывели из класса. На момент прибытия первых пожарных повреждения получили стул, парта и часть линолеума.
Вскоре всех 480 учащихся и 46 сотрудников школы оперативно эвакуировали в спорткомплекс. Когда огонь потушили, детям отдали их вещи и отправили по домам.
Как уточнили в городском департаменте образования, школа временно перешла на дистанционное обучение. Занятия продолжатся в очном формате 3 декабря.
