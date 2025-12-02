У Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло вблизи северных Курильских островов. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», аппаратура зафиксировала подземный толчок в Тихом океане 2 декабря в 15:47 по местному времени (07:47 мск). Эпицентр находился в 89 километрах к востоку от города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 63 километра.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в акватории Авачинского залива. Сейсмособытие произошло 25 ноября в 16:47 в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского.
