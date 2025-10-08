Изнасиловавшего дочь на улице отца выпустили из-под стражи
В Испании 40‑летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании своей 21‑летней дочери, отпустили из-под стражи. Об этом сообщает El Caso.
Инцидент произошёл в Лериде ночью 6 октября: патруль застал преступника на площади Пласа‑де‑ла‑Льотха при совершении насилия над девушкой на глазах у её восьмилетнего сына.
Злоумышленника задержали и доставили в отделение, однако позже отпустили под залог и наложили запрет определённых действий — в частности, приближаться к дому потерпевшей ближе чем на 200 метров. Уже на следующий день сосед сообщил полиции, что фигурант пытался вернуться домой, тем самым нарушив судебное постановление.
По данным СМИ, в суде ни одна из сторон не потребовала содержания его под стражей. Потерпевшая заявила, что это не единственный случай насилия: по её словам, отец неоднократно пичкал её алкоголем и принуждал к сексу.
Правоохранительные органы проверяют эти заявления и продолжают расследование.
Читайте также: