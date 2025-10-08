Подростки устроили танцы на памятнике советским солдатам

08 октября 2025, 14:27

В Курской области группа подростков станцевала перед мемориалом советским воинам

Фото: iStock/blinow61

В Курской области полицейские проводят проверку после появления в Сети видео, на котором группа подростков танцует перед мемориалом советским солдатам. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.