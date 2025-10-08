Подростки устроили танцы на памятнике советским солдатам
В Курской области полицейские проводят проверку после появления в Сети видео, на котором группа подростков танцует перед мемориалом советским солдатам. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
На опубликованных местными СМИ кадрах видно, как двое юношей и три девушки исполняют танцевальные движения у памятника, при этом опираясь ногами на элементы мемориала.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников инцидента. В рамках проверки действиям подростков дадут правовую оценку.
Ранее похожий случай произошёл в Ивановской области, где ученики 8–9-х классов записали танец у военного памятника под песню с ненормативной лексикой. Этот инцидент также вызвал общественный резонанс и стал поводом для разбирательства со стороны полиции.
