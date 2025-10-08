В Нижнем Тагиле уголовника потребовали посадить пожизненно за убийство школьницы

08 октября 2025, 13:57

Фото: iStock/Zolnierek

Обвинение потребовало посадить на пожизненное уголовника, который подозревается в изнасиловании и расправе над 11-летней школьницей из Нижнего Тагила. Об этом сообщает «Лента.ру».