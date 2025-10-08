Достижения.рф

В Нижнем Тагиле уголовника потребовали посадить пожизненно за убийство школьницы

Фото: iStock/Zolnierek

Обвинение потребовало посадить на пожизненное уголовника, который подозревается в изнасиловании и расправе над 11-летней школьницей из Нижнего Тагила. Об этом сообщает «Лента.ру».



Как отметило обвинение, изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей относится к особо тяжким преступлениям. К тому же фигурант подозревается в убийстве девочки с целью скрыть содеянное.

Ребенок пропал 30 августа 2024 года. Школьница ушла гулять и не вернулась. К ее поиску подключились свыше 140 человек и волонтеров. Труп девочки нашли в затопленном подвале общежития.

Иван Мусатов

