В Нижнем Тагиле уголовника потребовали посадить пожизненно за убийство школьницы
Обвинение потребовало посадить на пожизненное уголовника, который подозревается в изнасиловании и расправе над 11-летней школьницей из Нижнего Тагила. Об этом сообщает «Лента.ру».
Как отметило обвинение, изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей относится к особо тяжким преступлениям. К тому же фигурант подозревается в убийстве девочки с целью скрыть содеянное.
Ребенок пропал 30 августа 2024 года. Школьница ушла гулять и не вернулась. К ее поиску подключились свыше 140 человек и волонтеров. Труп девочки нашли в затопленном подвале общежития.
