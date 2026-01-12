Три россиянина убили подельников из-за подозрений почти 25 лет назад

12 января 2026, 12:55

Троих россиян задержали в Смоленской области за убийство подельников

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Смоленской области задержали троих мужчин, подозреваемых в расправе над своими сообщниками. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России.