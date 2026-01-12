Три россиянина убили подельников из-за подозрений почти 25 лет назад
В Смоленской области задержали троих мужчин, подозреваемых в расправе над своими сообщниками. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России.
Расследование ведётся по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и сопряжённом с похищением, а также с целью скрыть другое преступление.
По версии следствия, в сентябре 2002 года трое фигурантов решили устранить двух знакомых, с которыми ранее участвовали в разбойном нападении, опасаясь, что те могут выдать их правоохранителям. Потерпевших вывезли в Смоленский район, где их расстреляли.
При проверке преступлений прошлых лет сотрудники СК вместе с МВД восстановили круг общения погибших и повторно опросили около 70 человек. Это помогло выявить трёх новых свидетелей, чьи показания стали ключевыми для установления причастных.
Во время допросов подозреваемых в декабре 2025 года указали место, где неподалёку от деревни Темчино обнаружили останки. Назначили необходимые экспертизы, продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.
