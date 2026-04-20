Изнасиловавшей 15-летнего школьника учительнице предъявили новые обвинения
В Австралии учительнице из штата Новый Южный Уэльс, которая изнасиловала 15-летнего школьника, предъявили новые обвинения. Об этом сообщает Daily Mail.
В середине сентября 2025 года арестовали 24-летнюю Эллу Клементс, которая преподавала английский язык в колледже Святого Августина в Сиднее. По данным следствия, она неоднократно вступала в интимную связь с 15-летним студентом.
Первоначально женщину обвинили в преднамеренных сексуальных домогательствах и изнасиловании несовершеннолетнего. В апреле обвинение ужесточили. Теперь ей вменяют поддержание незаконных сексуальных отношений с подростком. Согласно австралийским законам, подобное преступление может повлечь за собой наказание в виде пожизненного заключения.
Известно, что Клементс проработала в школе примерно год, прежде чем вступить в связь с учеником. Личность подростка и другие детали дела не разглашаются судом.
Читайте также: