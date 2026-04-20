Люди со всей России съезжаются к помойке в Москве с одной целью
В Стрелецком проезде в Марьиной Роще уже несколько лет существует необычная точка притяжения. К мусорке приезжают гости из разных регионов, чтобы совершить «паломничество» и сделать снимок. Об этом пишет MSK1.
Участники сообщества во «ВКонтакте» давно превратили это место в локальную легенду. Люди справляют малую нужду у контейнера, оставляют чипсы или шоколадки и фотографируются на память. В паблике уже почти 20 тысяч подписчиков.
Группу создал молодой житель района. Его окна выходят на площадку, и он часто замечал странные визиты прохожих. Со временем шутка выросла в интернет-феномен. На стене рядом даже появилась табличка в стиле знака «объект культурного наследия». QR-код ведет на страницу сообщества.
Сейчас площадку оградили железным забором и опечатали. Местные жители говорят, что поток гостей им не мешал. При этом за нужду в общественном месте грозит ответственность по ст. 20.1 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.
Читайте также: