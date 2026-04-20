Достижения.рф

Раскрыты результаты обследования 120 километров в поисках исчезнувшей семьи Усольцевых

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Красноярском крае спасатели за три дня обследовали более 100 километров в поисках бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых. Подробности о ходе поисковой операции раскрыли представители Красноярского поисково-спасательного отряда, пишет РИА Новости.



Спасатели обследовали на снегоходах 33 километра и пешком более 120 километров горной и таежной местности, автомобильных и лесных трасс в районе лога Мальвинка, где предположительно пропала семья. Поисковые работы не увенчались успехом, добавили в спасательном отряде.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, но не вернулись. Сын Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, недавно выразил намерение присоединиться к новым поисковым мероприятиям.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0