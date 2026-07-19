Изнасиловавших школьницу мужчин приговорили к высшей мере спустя 15 лет

19 июля 2026, 16:24

В Бангладеш трех мужчин приговорили к высшей мере за изнасилование школьницы

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Суд в Бангладеш вынес приговор шестерым обвиняемым в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом сообщает Jago News24.