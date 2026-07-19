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Изнасиловавших школьницу мужчин приговорили к высшей мере спустя 15 лет

В Бангладеш трех мужчин приговорили к высшей мере за изнасилование школьницы
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Суд в Бангладеш вынес приговор шестерым обвиняемым в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом сообщает Jago News24.



Мужчины совершили преступление в 2011 году, однако решение по делу приняли лишь сейчас. Фигуранты похитили несовершеннолетнюю и надругались над ней. Отец девочки написал заявление в полицию через несколько дней после произошедшего, но судебные разбирательства затянулись на 15 лет. Причины промедления не уточняются.

Всех шестерых признали виновными. Суд не принял во внимание каких-либо смягчающих обстоятельств. Троих фигурантов приговорили к пожизненному заключению, еще троих — к высшей мере наказания.

Кроме того, осужденных обязали выплатить штраф, а в случае недостатка средств суд разрешил выставить их имущество на аукцион. Если пострадавшая не получит всю сумму, приговоренным к пожизненному сроку увеличат наказание.

На заседании присутствовали пятеро подсудимых. Еще один фигурант скрывается от правосудия, ему вынесли приговор заочно.

Лидия Пономарева

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